Baum sieht Verletzungspech als Herausforderung

Hat derzeit mit einigen Ausfällen zu kämpfen: FCA-Coach Manuel Baum

Nach dem nächsten Ausfall bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg lamentiert Trainer Manuel Baum nicht über das große Verletzungspech.

"Man ärgert sich, dass es wieder eine Verletzung im Spiel war und dass die so massiv ist. Wir haben hauptsächlich mit Bänderverletzungen zu kämpfen. Ich sehe das als Herausforderung an", sagte der FCA-Coach. "Die Situation ist negativ, aber wir hatten in der letzten Saison ähnlich viele Verletzte. Das Problem ist, dass uns mit Alfred Finnbogason, Jeffrey Gouweleeuw und Caiuby Stammspieler fehlen, die viel Bundesliga-Erfahrung haben."

Nach den Kapitänsvertretern Gouweleeuw und Finnbogason verletzte sich beim 0:2 gegen 1899 Hoffenheim Verteidiger Kevin Danso. Wegen eines Teilrisses der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk muss der Österreicher länger pausieren.

Baum mit der Einstellung seiner Profis zufrieden

Nach der starken Hinserie hat der FCA in der Rückrunde etwas Schwung verloren. "Wir haben in Dortmund gezeigt, dass wir richtig gute Leistungen bringen können. Wir haben das Problem, dass die Leistungen in der Rückrunde allerdings zu sehr schwanken. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Spieler mit langer Erfahrung fehlen und wir haben jetzt Spieler auf dem Platz, die jung oder in ihrem ersten Jahr als Stammspieler sind", erläuterte Baum.

Mit der Einstellung der Profis des Tabellenzehnten ist der Coach zufrieden. "Die Jungs zeigen immer Moral und die Mannschaft kämpft, nur kommt dann nicht immer das gewünschte Ergebnis dabei heraus. Die Außenseiter-Mentalität, die wir am Anfang der Saison hatten, hat uns eine Leichtigkeit gegeben und die müssen wir uns wieder die Köpfe rufen", sagte Baum.

Die nächste Chance gibt es am kommenden Samstag im Auswärtsspiel gegen Hannover 96.