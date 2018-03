BVB-Fans unterstützen RB-Stadtrivalen

Das Bündnis "Südtribüne Dortmund" hilft Austria Salzburg

Die Fans des DFB-Pokal-Siegers Borussia Dortmund unterstützen rund um das Duell mit RB Salzburg im Achtelfinale der Europa League dessen Stadtrivalen Austria.

Große Teile des Bündnisses "Südtribüne Dortmund" werden die Reise zum Rückspiel am 15. März nicht antreten. Stattdessen verkauft der Fan-Zusammenschluss bei den Heimspielen gegen RB am Donnerstag und gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag symbolische Eintrittskarten gegen eine Spende von mindestens 10 Euro. Diese Karten können später gegen ein Aktions-Shirt eingetauscht werden.

"Wir können und werden Retortenklubs wie die aus Salzburg oder Leipzig nicht akzeptieren, da sie alle Werte mit Füßen treten, für die der Volkssport Fußball in unseren Augen steht und noch immer stehen sollte", teilte das Bündnis mit. Auch RB Leipzig ist im Europa-League-Achtelfinale vertreten, der Bundesligist trifft auf Zenit St. Petersburg.

Der Erlös der Aktion unter dem Motto "Tradition schlägt jeden Trend" soll Austria Salzburg helfen. Der Traditionsverein war 2005 von Red Bull übernommen worden. Auf Fan-Initiative gründete sich der Verein als SV Austria Salzburg neu und spielt derzeit viertklassig.