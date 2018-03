Windbichler trifft in Asien-Champions-League

Verteidiger Windbichler (rechts) als Torjäger

Richard Windbichler ist mit seinem Klub Ulsan Hyundai in der asiatischen Champions League noch ungeschlagen. Gegen Shanghai SIPG trifft der Wiener zum zweiten Mal in der AFC-Königsklasse

Südkorea-Legionär Richard Windbichler hat in der asiatischen Champions League erneut als Torschütze angeschrieben. Beim 2:2 seines Klubs Ulsan Hyundai beim chinesischen Vizemeister Shanghai SIPG erzielte der Niederösterreicher am Mittwoch nach einem Eckball die Führung für die Gäste (37.). Shanghai gelang in der Folge durch Tore des brasilianischen Stars Oscar jeweils der Ausgleich.

Ulsan ist nach drei Gruppenspielen bei einem Sieg und zwei Remis noch unbesiegt und aktuell Zweiter hinter Shanghai. Der seit Jänner 2017 für die Südkoreaner spielende Windbichler hatte bereits zum Auftakt beim 3:3 gegen Melbourne Victory einen Treffer erzielt.

#Melbourne #ACL A post shared by Richard Windbichler (@ricardocorazon91) on Feb 10, 2018 at 3:05am PST

apa