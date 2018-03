Filmreifer Einbruch in Atleti-Fanshop

In den Atlético-Fanshop direkt am Stadion wurde eingebrochen

Vier unbekannte Personen haben mit Hilfe eines gestohlenen Luxusautos den offiziellen Fanshop des spanischen Fußball-Erstligisten Atlético Madrid ausgeräumt.

Die Ganoven zertrümmerten in der Nacht auf Mittwoch mit dem Auto zunächst die Eingangstür des Shops, der direkt am Stadion Wanda Metropolitano liegt. Anschließend luden sie Trikots, Shirts und Schals in zwei weitere Autos, mit denen sie nach wenigen Minuten die Flucht ergriffen. Das berichtet die Zeitung "ABC".

Die spanische Polizei nahm die Ermittlungen auf, zunächst jedoch ohne Erfolg. Atlético spielt am Donnerstag im Wanda-Stadion in der Europa League gegen Lokomotive Moskau.