Leipzigs Werner: Premier League im Hinterkopf

Timo Werner steht angeblich bei englischen Spitzenklubs auf dem Zettel

Nationalspieler Timo Werner eckt bei RB Leipzig immer häufiger an. Nicht wenige sehen darin Hinweise auf ein mögliches Ende der erfolgreichen Liaison.

Lange Zeit galt Timo Werner als Musterschüler bei RB Leipzig. Sein persönlicher Aufstieg war eng mit dem Boom des Brauseklubs verknüpft. Alles lief wie am Schnürchen - pure Harmonie. Doch seit einigen Wochen zeigt die heile Welt Risse. Werner eckt in der Mannschaft an, wird kritisiert und spricht über seinen Traum von der Premier League. Nähert sich die erfolgreiche Liaison dem Ende?

Bis Sommer 2020 steht Werner beim Vizemeister noch unter Vertrag. Der Klub würde gerne verlängern, doch der Stürmer ziert sich. Vielleicht verständlich. Man kann ja nur erahnen, welche Top-Vereine ihre Fühler nach dem pfeilschnellen Schwaben ausgestreckt haben. Nach seinem rasanten Aufstieg zur Nummer eins im Angriff der deutschen Nationalmannschaft dürften europäische Top-Klubs Schlange stehen.

Passend dazu gab der sonst so bodenständig wirkende Werner in dieser Woche bekannt, dass er sich mit seinen Gedanken nicht immer nur im Hier und Jetzt befinde. Ja, er träume, verriet Werner, und zwar nicht nur von RB Leipzig, sondern vom Fußball in England. So ein Kokettieren mit anderen Ländern kannte man in Leipzig bislang nur von Emil Forsberg, der sich gerne mit dem AC Mailand in Verbindung bringt.

Durststrecke in der Bundesliga

Werner verriet dem englischen Magazin "FourFourTwo", dass es ihm Manchester United und der FC Liverpool angetan hätten. "Das sind die zwei, von denen ich ein kleiner Fan war, weil sie so viel Geschichte haben", sagte der 22-Jährige, schob aber hinterher, dass ein Wechsel nach England "wahrscheinlich nicht in den kommenden Jahren" infrage komme.

Leipzig dürfte aufatmen, doch viel wird davon abhängen, ob Werner seinen Lauf bei RB fortsetzen kann. Zuletzt gab es Probleme. In der Bundesliga blieb der Confed-Cup-Sieger sechs Spiele in Folge ohne Treffer - eine ungewöhnliche Serie für Werner, der in zehn Länderspielen bislang siebenmal traf.

Frustriert vom eigenen Misserfolg verlor der frühere Stuttgarter vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstagabend gegen Zenit St. Petersburg seine Souveränität. Auf schlechte Pässe von Mitspielern reagierte Werner mit abwertenden Gesten und zog sich dadurch den Zorn seines Trainers zu. "Wenn er auch mal einem schlechten Ball nachjagt, anstatt abzuwinken, das wäre auch ein gutes Signal für die Mannschaft", sagte Ralph Hasenhüttl.

Lockt der FC Bayern Ralph Hasenhüttl?

Hasenhüttl kann sich gut in Werner reindenken, er war als Profi selbst Angreifer. Werner gehe es "wie jedem Stürmer, der eine Zeit nicht getroffen hat. Da merkt man schon, dass er nicht allerbester Laune ist", erklärte Hasenhüttl.

Unter dem Österreicher legte Werner bei RB in den letzten eineinhalb Jahre eine fulminante Performance hin. Und vielleicht trägt auch die sich hinziehende Vertragsverlängerung Hasenhüttls dazu bei, dass es bei RB und bei Timo Werner in den letzten Wochen nicht mehr so rund lief.

Hasenhüttl vertagte alle Gespräche um eine Verlängerung seines Vertrages über 2019 hinaus. Bekannt ist, dass der 50-Jährige ein Kandidat für den Trainerjob beim FC Bayern ist. Und sollten die Münchener ihren ehemaligen Spieler tatsächlich locken, dürfte es auch leichter fallen, Werner zu bekommen. Kein wildes Kalkül, denn, dass der beste deutsche Stürmer in München spielen sollte, dürfte weiterhin zum Selbstverständnis des deutschen Rekordmeisters gehören.