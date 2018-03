ÖFB trennt sich von Fritz Stuchlik

Fritz Stuchlik war von 1994 bis 2009 FIFA-Referee

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass das Dienstverhältnis mit Schiedsrichter-Manager Fritz Stuchlik "in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst" worden ist. Über eine Neubesetzung der Funktion werde zeitnah entschieden, hieß es in der nur zwei Sätze umfassenden ÖFB-Aussendung. Mehr war nicht zu erfahren, auch Stuchlik war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Stuchlik war von 1994 bis 2009 als FIFA-Referee tätig. Der 52-jährige Wiener arbeitete dann nach seiner aktiven Karriere als Schiedsrichter-Manager für den ÖFB und war bis zuletzt für die administrativen Aufgaben der Unparteiischen zuständig.

Die Ablöse stand allerdings schon länger fest, wie weltfussball bereits am 26. Juni des Vorjahres berichtete:

apa/red