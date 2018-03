Klopps Liverpool vs. United: "Ein Sechspunktespiel"

Jürgen Klopp will mit Liverpool Platz zwei erobern

Nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League kann sich der FC Liverpool nicht zurücklehnen. Am Samstag gastiert Teammanager Jürgen Klopp mit den Reds zum Spitzenspiel der Premier League bei Manchester United.

Der erstmalige Einzug ins Viertelfinale der Champions League seit neun Jahren ist bei Jürgen Klopp schon wieder abgehakt. "Wir müssen uns auf das Spiel gegen Manchester United konzentrieren. Ich freue mich darauf", sagte der Teammanager des FC Liverpool vor dem Topspiel der Premier League am Samstag beim englischen Fußball-Rekordmeister.

Im 200. Pflichtspiel gegen den Erzrivalen aus Manchester im Old Trafford will Liverpool mit einem Sieg Platz zwei erobern. Und für das Klopp-Team läuft es gerade gut. Von den vergangenen 20 Begegnungen in der Liga ging nur eine verloren.

Die Defensive steht inzwischen

In den jüngsten sieben Spielen in allen Wettbewerben blieb das Team fünf Mal ohne Gegentor. So langsam scheint die Mannschaft ihre größten Probleme in den Griff zu bekommen: ihre Anfälligkeit in der Defensive und die mangelnde Konstanz. "Wir entwickeln uns im Moment gut. Jetzt müssen wir so weiter machen", sagte Klopp.

Einer der Gründe dafür ist Virgil van Dijk. Der Innenverteidiger kam Anfang des Jahres für mehr als 80 Millionen Euro aus Southampton und hat sich nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gut eingefunden. Auch der deutsche Torwart Loris Karius, der Mitte Januar wieder zur Nummer eins anstelle von Simon Mignolet befördert wurde, spielte zuletzt stark.

Seiner Meinung nach ist der Aufschwung vor allem eine Leistung des Kollektivs. "Alle arbeiten defensiv mit, wir arbeiten als Mannschaft zusammen, das ist der Schlüssel", sagte Karius. Die Partie bei Manchester United ist für ihn wichtig im Kampf um die Vizemeisterschaft hinter dem weit enteilten Spitzenreiter Manchester City - aber nicht entscheidend: "Es ist ein Sechspunktespiel. Aber danach sind noch viele Spiele zu spielen. Es ist kein Finale."

Salah will Serie komplett machen

Im Angriff hofft Liverpool wieder auf Tore von Mohamed Salah. Er gilt als bester Transfer der Saison, kam im Sommer für 42 Millionen Euro vom AS Rom und hat in allen Wettbewerben in der laufenden Spielzeit schon 32 Tore erzielt.

Er ist damit besser als Liverpools bislang letzter echter Torjäger Luis Suárez in seiner besten Saison und der wichtigste Grund dafür, dass der Klub den Weggang von Philippe Coutinho zum FC Barcelona Anfang des Jahres ohne nennenswerte Probleme überwunden hat.

Für die Partie im Old Trafford hat Salah eine besondere Motivation: "Ich freue mich auf das Spiel, weil ich von den besten sechs Mannschaften nur gegen Manchester United noch nicht getroffen habe", sagte er dem englischen Bezahlsender "Sky".

Mourinho: "Es ist ein großes Spiel"

Beim Gegner ist die Entwicklung nicht ganz so gut. Das Team von José Mourinho hat von den vergangenen fünf Spielen in der Liga zwei verloren, unter anderem gegen den Abstiegskandidaten Newcastle United, und muss um den Verbleib in der Champions League nach dem 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla zittern.

Doch mit den Siegen zuletzt gegen Meister Chelsea und bei Crystal Palace, jeweils nach Rückständen, hat die Mannschaft gezeigt, dass man sie zu keinem Zeitpunkt abschreiben darf. "Wir wollen beide Zweiter werden. Deshalb ist es ein großes Spiel", sagte Mourinho vor der Partie gegen Liverpool.

Nach dem Duell um den zweiten Platz geht es am Dienstag im eigenen Stadion gegen Sevilla um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Am Wochenende will die Mannschaft mit einem Sieg gegen Brighton das Halbfinale des FA-Cups erreichen. Nicht nur Liverpool befindet sich in einer wichtigen Phase.