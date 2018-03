VfB-Trainer Korkut gelassen - Gomez dabei

Tayfun Korkut empfängt Vizemeister RB Leipzig

Trotz seiner Erfolgsserie mit dem VfB Stuttgart will Trainer Tayfun Korkut derzeit nicht auf die Europapokalplätze schauen. "Uninteressant", sagte er am Freitag nach einem kurzem Studium der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Dort trennen die Schwaben derzeit sechs Punkte von Rang sechs, aber mittlerweile acht vom Relegationsrang.

In den fünf Spielen unter Korkut gelangen dem VfB ein Unentschieden sowie vier Siege mit einem Tor Unterschied. Der Trainer aber ließ sich auf keine Diskussionen ein und betonte vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag (15:30 Uhr): "Ich weiß, dass wir im nächsten Spiel eine sehr, sehr gute Leistung brauchen, um zu punkten.

Korkut gestand immerhin ein, dass der "Weg zum Klassenerhalt kürzer geworden ist, das weiß ich, das wissen wir alle", er verwies aber auch auf das 3:2 am vergangenen Sonntag beim 1. FC Köln: "Wir haben auch gespürt, dass 90 Minuten sehr lang sind." Deshalb "müssen wir uns jedes Mal aufs Neue dranmachen, unsere Ambitionen auf den Platz zu bekommen".

Als entscheidend für den Aufschwung in den vergangenen Wochen seit dem 0:2 gegen Schalke 04 und der Trennung von Trainer Hannes Wolf bezeichnete Korkut die "Aspekte Mentalität und Zusammenhalt" sowie "eine klare Ordnung". Das Gefühl, "eine Mannschaft zu sein und leiden zu können, ist in den letzten Wochen ausschlaggebend gewesen", sagte er.

Gomez für Stuttgart - Werner für Leipzig

Für das Spiel gegen Leipzig steht unterdessen auch Mario Gomez zur Verfügung, wie Trainer Tayfun Korkut erklärte. Der Stürmer hatte im Laufe der Woche teilweise beim Mannschaftstraining gefehlt und stattdessen im Kraftraum trainiert.

Mit dem Tabellen-Sechsten RB Leipzig tritt Stürmer Timo Werner gegen seinen Heimatverein an - wie Mario Gomez stammt der Torjäger aus der Jugend des VfB. Zuletzt gewannen die Stuttgarter in der Fußball-Bundesliga viermal in Serie und verbesserten sich auf Rang neun der Tabelle.