Reus: Titelgarantie? "... dann wechselst du zu Bayern"

Marco Reus äußert sich zu den Gründen seiner BVB-Verlängerung

Marco Reus hat sich die Entscheidung für seine Verlängerung bei Borussia Dortmund nicht leicht gemacht. "Das Thema hat mich über einen längeren Zeitraum beschäftigt", gab Reus im Interview mit "BVBtotal" zu.

Während der langen Verletzungspause nach dem Kreuzbandriss aus dem Pokalfinale 2017 habe er "dafür Zeit gehabt". Reus ergänzte: "Dieses Thema war mir wichtig, weil es um meine persönliche Zukunft ging, darum, wie es für mich weitergehen soll." Reus verlängerte den Vertrag bei seinem Heimatklub am Freitag bis Sommer 2023.

Die Garantie auf Titel vermisst Reus beim BVB nicht. "Wenn du es einfach haben willst, dann wechselst du zu Bayern München oder Manchester City, zum FC Barcelona oder Real Madrid", sagte der Nationalspieler. "Ich war immer derjenige, der die schwierige Herausforderung wählt. Umso emotionaler sind dann die Erfolge, wie 2017 der Sieg im DFB-Pokalfinale. Das war Gänsehaut pur!"

Damit der momentan schwächelnde BVB in Zukunft wieder konkurrenzfähiger wird, müssten sich "einige Sachen verbessern", sagte Reus. "Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich will diesen Weg weitergehen und dazu beitragen, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir mal waren - auch in der Champions League. Die Qualität dazu haben wir."