Chicago-Trainer: Schweini "macht den Unterschied"

Bastian Schweinsteiger geht mit Chicago Fire in seine zweite MLS-Saison

Für Bastian Schweinsteiger startet in der Nacht zum Sonntag seine zweite Saison mit Chicago Fire in der Major League Soccer. Trainer Veljko Paunovic lobte den ehemaligen Nationalspieler jetzt in höchsten Tönen und hofft, dass Schweinsteiger den Klub erneut in die Playoffs führen kann.

"Basti ist einfach unser Superstar, unser Aushängeschild, und das macht er perfekt. Seine Qualitäten als Spieler und als Mensch, auf dem Platz und privat, sind herausragend", schwärmte Paunovic gegenüber "t-online" von seinem Schützling.

Schweinsteiger habe eine "unfassbare Energie", so der Trainer weiter: "Die Fans lieben ihn. Wo auch immer wir spielen, wird er herzlich empfangen." Ein weiterer Pluspunkt für den Weltmeister sei seine Vielseitigkeit. "Im Spiel macht er für uns den Unterschied, und das auf jeder Position, die wir gemeinsam für ihn ausmachen", erklärte Paunovic und ergänzte: "Ob es ein Spiel in der Saison, in den Playoffs oder um den Meistertitel ist: Er ist so vielseitig, dass er jede Rolle besetzen kann."

Der ehemalige Bayern-Profi wechselte 2017 in die MLS. Direkt in seiner ersten Saison führte Schweinsteiger Chicago zum ersten Mal seit 2012 in die Playoffs. "Er hat die Erwartungen der Öffentlichkeit übertroffen! Nicht meine oder die des Klubs", so Paunovic.

"Der Anfang ist gemacht"

Um sich in der neuen Saison wieder für die Playoffs zu qualifizieren, setzt der serbische Trainer wieder voll und ganz auf die Qualitäten von Schweinsteiger. "Mit seiner Erfahrung, seiner Ausstrahlung, seinem Charisma", solle der Mittelfeldspieler die Mannschaft anführen: "Bastis Energie ist ansteckend, und auch damit hilft er uns, besser, leichter und flüssiger zu arbeiten, denn die anderen Jungs finden das klasse."

Aber nicht nur fußballerisch läuft es mit "Schweini" besser. "Man glaubt hier jetzt wirklich daran, dass wir jedes einzelne Spiel gewinnen können, egal, ob zuhause oder auswärts", erklärte Paunovic die neue Einstellung im Team.

Als Titelkandidaten möchte der Trainer sein Team allerdings nicht bezeichnen. "Wir sind zwar noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber der Anfang ist gemacht", stellte Paunovic klar und gab die Marschroute vor: "Jetzt geht es darum, auch in den Playoffs zu gewinnen und das Finale zu erreichen. Das ist das nächste Level, das wir erreichen müssen."