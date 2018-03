Werder gibt Nachwuchs-Keeper Profivertrag

Luca Plogmann unterschreibt seinen ersten Profivertrag

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den 18-jährigen Nachwuchs-Torhüter Luca Plogmann mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Klub am Samstag mit.

"Luca Plogmann gehört deutschlandweit zu den besten Torhütern seines Jahrgangs. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu", sagte Sportchef Frank Baumann.

Der gebürtige Bremer blickt mit Vorfreude auf die kommende Zeit. "Ich freue mich sehr beim SV Werder meinen ersten Profi-Vertrag erhalten zu haben. Der Vertrag zeigt das Vertrauen, das der Verein in mich und meine bisherigen Leistungen hat. Jetzt gilt es weiter hart zu arbeiten, um immer näher an mein Ziel Bundesliga heranzukommen", so Plogmann.