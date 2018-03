Salihamidzic geht Robben-Verlängerung entspannt an

Hasan Salihamidzic hat sich zur Vertragssituation von Arjen Robben geäußert

Der FC Bayern München eilt in der Fußball-Bundesliga unter Trainer Jupp Heynckes in dieser Spielzeit von Sieg zu Sieg. Mit dabei ist auch Angreifer Arjen Robben, dessen Vertrag jedoch zum Saisonende ausläuft. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sieht die Personalie jedoch noch entspannt.

"Wir werden uns irgendwann unterhalten", sagte der ehemalige Bayern- und Hamburg-Spieler vor dem Spiel gegen den Nordklub am Samstag bei "Sky": "Aber jetzt spielen die Jungs erst einmal. Wir werden sehen, was passiert."

Robben spielt seit 2009 für die Münchner. Zuletzt schien sowohl eine erneute Vertragsverlängerung als auch ein baldiger Abschied möglich.

Die Bayern-Spitze um Hasan Salihamidzic muss sich in den kommenden Wochen unterdessen auch mit der Besetzung des Trainer-Postens befassen. Zuletzt hatte Jupp Heynckes immerhin mit seinen Aussagen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den HSV für Aufsehen gesorgt. Er habe "nie gesagt, dass ich am 30.06 mein Engagement beim FC Bayern beenden werde", so der 72-Jährige am Freitag.

"Wir reden jeden Tag. Wir haben wirklich einen super Trainer. Jupp ist einfach menschlich und sportlich das, was unser Klub gebraucht hat", entgegnete Salihamidzic nun den Spekulationen über einen Verbleib des Trainers und forderte: "Lasst uns unsere Arbeit machen und am 8. Juli werden wir dann auf jeden Fall einen Trainer haben."

Matthäus spricht sich für Tuchel aus

TV-Experte und Ex-Bayern-Ass Lothar Matthäus hat sich bei "Sky" unterdessen für den ehemaligen Dortmunder und Mainzer Trainer Thomas Tuchel als Nachfolger für Jupp Heynckes stark gemacht. "Thomas Tuchel hat bisher eine erfolgreiche Arbeit gemacht. Für mich steht das Sportliche im Vordergrund, alles andere kann man in Gesprächen regeln."

Außerdem habe er bewiesen, "mit Stars umgehen" zu können: "Er wäre ganz sicher von den Voraussetzungen einer der heißesten Kandidaten. Er ist frei, hatte eine Pause und ist deswegen voller Energie und voller Ehrgeiz." Seit seinem Aus beim BVB im Sommer 2017 ist Tuchel ohne Anstellung als Trainer.