Stimmen: "Art und Weise hat mir nicht gefallen"

HSV-Trainer Bernd Hollerbach war mit der Einstellung seiner Mannschaft nicht zufrieden

Am 26. Spieltag der Bundesliga feierte Bayern München das erwartete Schützenfest gegen den Hamburger SV, 1899 Hoffenheim verschärfte die Krise des VfL Wolfsburg und der FC Augsburg beendete seinen Negativlauf. Die Stimmen zum Spieltag.

Bayern München - Hamburger SV 6:0

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Wir haben einen sehr guten Start gehabt, wir haben gut ins Spiel gefunden, wir haben früh die ersten drei Tore erzielt. Dann ist es für jeden Gegner schwierig, das Ergebnis zu korrigieren. Für mich war wichtig, dass wir nachgelegt und defensiv nichts zugelassen haben. Das ist schon wichtig für das Spiel in der Champions League bei Besiktas und die nähere Zukunft. Es war ein verdienter Sieg gegen eine verunsicherte Mannschaft, deswegen bewerte ich das Ergebnis auch nicht über. Wichtig ist, dass wir dranbleiben und uns auch noch steigern."

Bernd Hollerbach (Trainer Hamburger SV): "Wenn man nach 18 Minuten 3:0 hinten liegt, ist es natürlich schwierig hier. Wir wollten mutig sein und vorne draufgehen. Aber man hat gesehen, was passiert, wenn man den Bayern Räume gibt. Sie haben uns auch nicht unterschätzt heute. Man kann hier verlieren, aber die Art und Weise hat mir überhaupt nicht gefallen."

1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:0

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir sind nicht optimal ins Spiel gekommen, da wir tiefer beginnen und auf Konter spielen wollten. Wir hatten das Gefühl, nicht richtig Zugriff zu kriegen. Dann haben wir höher verteidigt und müssen dann sogar höher führen. Mit dem 2:0 haben wir uns auch wieder unsere defensive Stabilität zurückgeholt. Am Ende war das ein absolut verdienter Sieg, und wir sind froh, die drei Punkte nach einem attraktiven Spiel in der Arena zu behalten"

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Es ist nicht so lustig, nach so einem Spiel Rede und Antwort zu stehen. Wir müssen Ruhe bewahren und die Dinge, die wir falsch gemacht haben, deutlich ansprechen."

Hertha BSC - SC Freiburg 0:0

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir hatten eine harte Spielweise gewählt, 30 Minuten hatten wir viel Druck und hohes Tempo. Aber das kostet Kraft. Wir hatten viele Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nach zehn Minuten der zweiten Halbzeit war es nur noch ein mittelmäßiges Bundesligaspiel."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind nicht gut reingekommen, hatten kaum Zugriff auf den Gegner und einige Ballverluste. Zum Glück sind wir da nicht in Rückstand geraten. Danach war unser Aufbauspiel besser, aber wir schaffen es nicht, vier, fünf Pässe am Stück zu spielen. Aber was soll ich klagen? Die Mannschaft ist bereit, alles abzulaufen."

Hannover 96 - FC Augsburg 1:3

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir verlieren das Spiel hinten raus verdient, da wollen wir nichts schön reden. Am Ende fehlten uns der Glaube und auch die Mittel. Wenn wir ein paar Prozentpunkte weniger zeigen, reicht es nicht. Wir müssen wieder konsequent verteidigen, um unnötige Gegentore zu vermeiden."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber wir haben alles in die Waagschale geworfen und ich bin stolz auf meine Mannschaft. Jeder weiß, dass wir von Verletzungspech verfolgt sind. Wir fahren jetzt zufrieden und fröhlich zurück nach Augsburg."