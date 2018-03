Tedesco: "Unser Ziel ist nicht, schön zu spielen"

Domenico Tedesco hofft auf einen Verbleib von Max Meyer

Zwar setzte sich der FC Schalke 04 am Freitag gegen den 1. FSV Mainz durch und festigte damit den zweiten Platz in der Fußball Bundesliga, doch wie ein Champions-League-Anwärter spielten die Schalker dabei nicht. Für Trainer Domenico Tedesco ist das überhaupt kein Problem.

"Unser Ziel ist nicht, schön zu spielen, sondern wir fragen uns, wie wir es schaffen, den Gegner zu schlagen", erklärte der 32-Jährige im "ZDF Sportstudio" und ergänzte: "Wir versuchen immer wieder, uns an den Gegner aber auch an unsere Spieler anzupassen." Wenn die Königsblauen "schlecht spielen, gewinnen und Luft nach oben haben", mache das trotzdem Mut, so Tedesco weiter.

Auch wenn man als Tabellenzweiter auf den 16. der Liga trifft, könne man als Schalke 04 nicht einfach sein Spiel durchziehen. "Bayern München kann das sicherlich", kommentierte Tedesco: "Wir haben einen großen Kader mit verschiedenen Spielertypen. Deswegen zeigen wir auch unterschiedliche Spiele mit unterschiedlichen Leistungen."

Bei der Partie bei 1899 Hoffenheim habe Schalke "spielerisch die beste Saisonleistung" gezeigt, aber trotzdem 2:0 verloren, analysierte Tedesco weiter. "Es geht um viel mehr als Taktik, deswegen gewinnen wir auch Spiele. Es geht um Einstellung, Kampf und Leidenschaft", betonte der Schalke-Coach.

"Zeige Max Meyer, was er an uns hat"

Trotz der guten Lage der Schalker, schaut Tedesco nicht auf die Tabelle. "Wir versuchen das Thema Champions League in den Hintergrund rücken zu lassen. Es kostet unnötige Energie, auf die Tabelle zu schauen. Wir gucken auch nicht auf die Gegner", erklärte er.

Tedesco äußerte sich außerdem zur Situation von Max Meyer. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft am Ende der Saison aus. Die Parteien konnten sich bislang nicht auf eine Verlängerung einigen. "Wir können ihm zeigen, dass wir ihm vertrauen, indem wir ihm Spielzeit geben, die er ja auch bei uns bekommt", erklärte Tedesco die Bemühungen des Trainerstabes.

"Ich spreche mit ihm über die Situation und zeige ihm, was er an uns hat. Was wir an ihm haben, wissen wir sowieso", so der 32-Jährige weiter. Dass Meyer sich auf Schalke wohl fühle, habe er mehrmals unterstrichen und betont. "Jetzt gilt es seinerseits, eine Entscheidung zu treffen."