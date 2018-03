Zidane: "Ramos hat sich in die Hose gemacht"

Sergio Ramos musste schnell auf die Toilette

Trainer Zinédine Zidane von Champions-League-Sieger Real Madrid hatte das Malheur seines Kapitäns Sergio Ramos mitten im Spiel beim 2:1-Erfolg der Königlichen bei SD Eibar am Samstag enthüllt.

"Er hat sich ein bisschen in die Hose gemacht", berichtete der französische Weltmeister nach der Partie, "er ist auf Toilette gegangen und kam dann wieder zurück."

Real musste fünf Minuten in Unterzahl auskommen. Die Königlichen hatten bereits dreimal gewechselt, als Abwehr-Ass Ramos in der 73. Minute dringend auf das stille Örtchen musste und das Spielfeld verließ. Der Rekordmeister setzte sich mit Weltmeister Toni Kroos in der Startelf nach einem Doppelpack von Weltfußballer Cristiano Ronaldo mit 2:1 durch.