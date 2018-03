HSV-Reservist Holtby droht Pause

Lewis Holtby fehlt vorerst dem HSV

Wegen einer am Sonntag im Training erlittenen Schienbeinverletzung wird Mittelfeldspieler Lewis Holtby dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Eine genaue Diagnose der Blessur des Reservisten soll am Montag erstellt werden.

Der ehemalige Mainzer stand in dieser Bundesliga-Spielzeit erst in acht Partien auf dem Rasen, in denen er ein Tor erzielen konnte. Die letzte Partie bestritt der Mittelfeldspieler am 19. Spieltag beim 0:2 der Hanseaten gegen den 1. FC Köln.