Fortuna jubelt über Sieg im Rheinderby

Fortuna Düsseldorf setzte den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg

Fortuna Düsseldorf hat die Gunst der Stunde genutzt und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel setzte sich im Straßenbahnduell beim MSV Duisburg mit 2:1 (1:0) durch und vergrößerte seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger 1. FC Nürnberg auf fünf Punkte. Der Club hatte am Freitag 0:1 bei Arminia Bielefeld verloren.

Düsseldorfs Torjäger Rouwen Hennings mit seinem neunten Saisontreffer (41.) und Takashi Usami (88.) machten den siebten Auswärtssieg der Düsseldorfer in dieser Saison perfekt. Die Fortuna liegt bereits elf Zähler vor dem Tabellenvierten Jahn Regensburg. Für den MSV traf Borys Tashchy (90.).

"Das war ein zu hundert Prozent verdienter Sieg. Wir haben kaum etwas zugelassen", sagte ein zufriedener Funkel nach dem Abpfiff bei "Sky".

Vor 28.000 Zuschauern in der ausverkauften Duisburger Arena kämpften beide Teams von Beginn an mit offenem Visier. Eine Woche nach der 0:5-Packung beim Mitaufsteiger Holstein Kiel hielten die Zebras gegen den Spitzenreiter gut mit, die besseren Chancen verbuchte aber die Fortuna. Usami (23.) und Marcel Sobottka (32.) hätten bereits vor dem Treffer von Hennings, der aus 16 Metern ins Ziel traf, die Gäste in Führung bringen können.

Auch nach der Pause hatte der Tabellenführer gegen das ehemalige Team seines Trainers durch Hennings (65.), der an der Latte scheiterte, und Genki Haraguchi (69.) sehr gute Chancen. Der MSV, der den Anschluss an die Aufstiegsplätze verpasste, fand dagegen wie schon in Hälfte eins kaum ein geeignetes Mittel gegen die gut gestaffelte Düsseldorfer Defensive. Fortuna hatte allerdings in der 72. Minute bei einem Drehschuss des kurz zuvor eingewechselten Kingsley Onuegbu das Glück auf ihrer Seite.