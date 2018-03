Doppelpacker Dybala führt Juve zum Sieg

Juventus feiert den elften Sieg in Folge

Dank der Saisontore 16 und 17 von Paulo Dybala hat Fußball-Weltmeister Sami Khedira mit Juventus Turin den elften Sieg in Folge gefeiert und ist im italienischen Titelrennen am SSC Neapel vorbeigezogen.

Der Argentinier führte den Rekordmeister mit seinem Doppelpack (20. und 49.) zum 2:0 (1:0) gegen Udinese Calcio.

Juve, am vergangenen Mittwoch in der Champions League mit dem 2:1 bei Tottenham Hotspur ins Viertelfinale eingezogen, liegt vorerst zwei Punkte vor Neapel. Der bisherige Tabellenführer ist am Abend (20:45 Uhr) bei Inter Mailand zu Gast. Khedira wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Sein Weltmeisterkollege Benedikt Höwedes saß 90 Minuten auf der Bank.