Leipzigs Werner beendet Wechsel-Spekulationen

Timo Werner wird auch nächste Saison in Leipzig spielen

Nationalspieler Timo Werner vom Fußballbundesligisten RB Leipzig wird immer wieder mit zahlreichen Top-Klubs in Europa in Verbindung gebracht. Nun hat der 22-Jährige selbst Stellung dazu genommen und eine gute Nachricht für die Fans der Sachsen parat gehabt.

"Ich habe noch einen Vertrag bis 2020", führte Werner nach dem 0:0 am Sonntag beim Gastspiel in Stuttgart gegenüber "Sky" aus: "Ich fühle mich wohl in Leipzig." Auf die Frage, ob der Torjäger diesen Vertrag auch erfüllen wird, entgegnete er: "Auf jeden Fall nächstes Jahr."

Damit wird der gebürtige Stuttgarter definitiv in seine dritte Saison bei den Bullen gehen. Im Sommer 2016 überwies Leipzig zehn Millionen Euro an den VfB für den Stürmer. In seiner ersten Saison für RB war Werner in 31 Partien mit 21 Treffern bester Schütze seines Teams. Auch in dieser Spielzeit konnte Werner in 24 Spielen bereits zehnmal jubeln.

Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied des Nationalspielers entfachten kürzlich, nachdem der Mittelstürmer im Interview mit dem Magazin "FourFourTwo" von seinem Traum berichtete, eines Tages in der Premier League zu spielen. Vor allem Englands Rekordmeister Manchester United hat es Werner angetan: "Ich würde gerne für zwei, drei Klubs spielen - Manchester United ist einer davon."