Einwechslung verweigert: Younes sorgt für Schlagzeilen

Amin Younes wollte in den Schlussminuten nicht mehr eingesetzt werden

Amin Younes vom niederländischen Spitzenklub Ajax hat für Aufsehen abseits des Platzes gesorgt. Der fünffache deutsche Fußball-Nationalspieler hat kurz vor Schluss beim Sieg gegen den Sc Heerenveen seine Einwechslung verweigert. Das berichtete dessen Trainer Erik ten Hag nach der Partie bei "Fox Sports".

"Ich wollte Amin für seinen letzten Auftritt und die Trainingsarbeit belohnen. Es war kurz vor Schluss aber er hielt es nicht unbedingt für notwendig hereinzukommen", so der Coach nach dem 4:1-Sieg seiner Mannschaft.

Der Offensivspieler, der weite Teile der Saison wegen einer Entzündung im Knie verpasste und bisher nur neun Startelf-Einsätze verbuchen kann, wurde letztlich nicht mehr eingewechselt.

"Natürlich bin ich der Chef und ich wollte auch, dass er reinkommt. Fürs Erste habe ich es dabei belassen. Ich werde darüber aber noch mit ihm reden. Ich denke, dass er rein muss, wenn ich das will", berichtete ten Hag, der seit Ende Dezember an der Seitenlinie in Amsterdam steht.

Wirbel um Napoli-Wechsel

Ende Januar war Younes schon einmal in die Schlagzeilen geraten, als er kurz vor einem Wechsel zum italienischen Topklub SSC Neapel stand. In Amsterdam kam Younes seitdem in sieben Partien nur zu vier Kurzeinsätzen, steuerte zuletzt beim 2:3 gegen Vitesse Arnheim aber eine Vorlage bei.

Nach Neapel soll Younes nun im Sommer ablösefrei wechseln, verweigert der fünfmalige deutsche Nationalspieler den Transfer droht ihm eine Klage. Neapel liegt nach eigenen Angaben ein von Younes unterzeichneter Vertrag vor. "Sollte Younes andere Wege beschreiten, wird er dafür auf finanzieller Ebene die Verantwortung übernehmen müssen", hatte Neapels Rechtsanwalt Mattia Grassani der "Gazzetta dello Sport" gesagt.

Erfreulich für Ajax war immerhin der Spielverlauf gegen den Sc Heerenveen: Nach Toren von Matthijs de Ligt (31.), Nicolás Tagliafico (59.), Donny van de Beek (88.) und David Neres (90.) gelang den Rot-Weißen ein deutlicher Heimsieg. Einzig Real-Madrid-Leihgabe Martin Ödegaard war für die Gäste zum zwischenzeitlichen Ausgleich (33.) erfolgreich.