Medien: Hollerbach beim HSV kurz vor Entlassung

Bernd Hollerbach konnte bisher noch keinen Sieg mit dem HSV einfahren

Vor erst sieben Wochen hat der Hamburger SV seinen neuen Trainer Bernd Hollerbach als Nachfolger für Markus Gisdol und damit als Retter in der Fußball-Bundesliga eingestellt. Doch nun steht der 48-Jährige Medienberichten zufolge bereits wieder vor dem Aus.

Nach den Entlassungen von Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt sowie dem 0:6-Debakel beim FC Bayern München am Samstag will der Nordklub den Umbau nach "kicker"-Informationen auch sportlich schnellstmöglich vorantreiben und Hollerbach in Kürze von seinen Aufgaben entbinden. Am Montag soll die endgültige Entscheidung fallen. Ein Sprecher des Hamburger SV wollte die Meldung am späten Sonntagabend nicht kommentieren.

Ursprünglich sollte Hollerbach, der bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hatte, mindestens bis zum Saisonende als Trainer beim HSV bleiben.

Der Traditionsklub, der seit 13 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga wartet und vor dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte steht, hat dem Bericht zufolge schon einen Nachfolger in der Hinterhand: Christian Titz, Trainer der Zweitvertretung der Rothosen, soll in den letzten Spielen der Saison die Kehrtwende bringen.

Hamburgs neuer kommissarischer Vorstandschef Frank Wettstein hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zu Hollerbach vermissen lassen: "Stand heute halte ich einen Trainerwechsel nicht für möglich." Nach der deutlichen Niederlage gegen die Bayern stehen die Zeichen nun jedoch auf Trennung.

"Es sind die Verantwortlichen, die diese Entscheidung treffen müssen. Ich muss ja meine Arbeit machen. Ich denke schon, dass die Herren auf mich zukommen werden. Die Herren werden irgendwann mit mir reden, ist doch klar", hatte Hollerbach nach der Niederlage erklärt.