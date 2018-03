Konkretes Interesse: Macht United bei Lewy ernst?

Robert Lewandowski geht seit 2014 für den FC Bayern auf Torejagd

Stürmerstar Robert Lewandowski vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München hat am Wochenende einmal mehr seinen Wert unter Beweis gestellt. Beim 6:0-Kantersieg des souveränen Tabellenführers gegen den Hamburger SV traf der Pole zum 100. Mal im Bayern-Trikot.

Wie wichtig Lewandowski mit seinen Toren ist, weiß offenbar auch Manchester United. Der Rekordmeister aus der englischen Premier League hat nach Informationen des "kicker" konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Torjägers.

Zuvor wurde der 29-Jährige mit einem Wechsel in die Primera División in Verbindung gebracht. Nach seinem Beraterwechsel zu Pini Zahavi mehrten sich die Spekulationen, Lewandowski wolle dadurch einen Transfer zu Real Madrid in die Wege leiten.

Wie die Sportzeitung allerdings gleichzeitig herausstellt, denkt der FC Bayern München keineswegs an einen Verkauf seines besten Stürmers. Lewandowski sei beim deutschen Rekordmeister unverkäuflich. Dies sei dem Angreifer auch bereits mitgeteilt worden. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft noch bis 2021.