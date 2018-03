Sancho will in Startelf: "Werde das auskämpfen"

Jadon Sancho will in die Startelf des BVB

Borussia Dortmunds Top-Talent Jadon Sancho hat über die Gründe seines Wechsels von Manchester City zum BVB gesprochen. Der 17 Jahre alte Flügelspieler will in die Fußstapfen der größten Talente der Schwarz-Gelben treten.

"Viele junge Spieler kommen nach Dortmund und werden Top-Spieler", sagte Sancho der "Times". "Ich dachte mir: 'Wow, das könnte ich sein'. Ich will ein Teil dieser Geschichte sein. Der Verein beweist - wie man an den Spielen sieht, die ich gemacht habe - dass sie dich spielen lassen, wenn du gut genug bist."

In der Bundesliga kommt Sancho bisher auf sechs Spiele, sein letztes Match bestritt er Anfang Februar gegen den 1. FC Köln. In dem Spiel verletzte sich Sancho am Sprunggelenk und musste einige Wochen pausieren. Am vergangenen Wochenende dürfte der Engländer immerhin schon im Derby der A-Jugend gegen den FC Schalke 04 auflaufen und erzielte bei der 2:4-Niederlage einen Treffer.

Christian Pulisic als Vorbild

In Zukunft wird sich Sancho häufiger mit Größen wie Marco Reus, Mario Götze, André Schürrle, aber auch mit anderen Talenten wie Christian Pulisic um einen Platz der Startelf der Profis streiten. "Ich muss treffen. Dann mehr Assists, mehre Tore und einen Titel gewinnen. Ich habe hier Konkurrenz und ich werde das mit Pulisic und den anderen auskämpfen", erklärte Sancho selbstbewusst.

Der 19 Jahre alte US-Amerikaner Pulisic ist aber vor allem ein Vorbild für Sancho. "Pulisic ist nur zwei Jahre älter und was er trotz des großen Drucks auf ihn für Amerika geleistet hat, ist eine Inspiration für mich", lobte Sancho seinen Teamkollegen. "Wenn er spielt, lässt er es so einfach und normal aussehen. So will ich auch sein."