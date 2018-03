Aubameyang klagt: "Ich bin wirklich frustriert"

Pierre-Emerick Aubameyang ist frustriert

Arsenal-Star Pierre-Emerick Aubameyang ist unzufrieden, weil er für die Londoner nicht in der Europa League spielen darf. Das störe seinen Rhythmus.

Da Aubameyang für Borussia Dortmund in der laufenden Saison bereits in der Champions League gespielt hat und der BVB nun im gleichen Wettbewerb spielt wie Arsenal, ist der Gabuner für die Europa League gesperrt.

"Ich kann nicht alle drei Tage spielen", sagte Aubameyang am Sonntag. "Als ich noch in Dortmund war, habe ich noch alle drei Tage gespielt. Jetzt spiele ich nur noch einmal die Woche oder es liegt eine große Zeit zwischen den Spielen. Es ist nicht einfach. Ich bin wirklich frustriert. Ich bin enttäuscht, weil ich meinen Teamkollegen nicht helfen kann. So ist das Leben. Ich muss damit klarkommen."

Zuletzt lief es für Arsenal auch ohne Auba gut in der Europa League. Die Gunners besiegten den AC Mailand mit 2:0 im Hinspiel des Achtelfinals.

Aubameyang stärkt Wenger den Rücken

Immerhin konnte sich der Gabuner am Sonntag mit einem Treffer und einem Assist beim 3:0-Sieg über den FC Watford trösten. "Ich habe im Januar nicht viel gespielt, deswegen war es schwer, einen Rhythmus zu finden", erklärte der 28-Jährige. "Jetzt fühle ich mich besser."

Seinem in der Kritik stehenden Trainer Arsène Wenger stärkte Aubameyang den Rücken. "Ich bin sehr glücklich, weil ich wegen ihm hier bin. Er hatte Interesse an mir, deswegen bin ich glücklich für ihn zu spielen."

Arsenal liegt in der Premier League nur auf Rang sechs - abseits der internationalen Plätze. In der laufenden Saison könnten die Gunners nur in der Europa League noch einen Titel holen, dann allerdings ohne Aubameyang auf dem Rasen.