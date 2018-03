Marco Reus über BVB-Halbzeit: "Dann war's Mist"

Marco Reus (l.) setzte sich mit dem BVB nur knapp gegen Eintracht Frankfurt durch

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat am Sonntag einen Last-Minute-Sieg gegen Eintracht Frankfurt (3:2) gefeiert. Torjäger Marco Reus freute sich über das Resultat, fand aber auch kritische Töne in der Mixed Zone nach dem Spiel.

Während der BVB in Durchgang eins noch als die klar bestimmende Mannschaft im Heimspiel auftrat und verdient mit 1:0 in Führung ging, schalteten die Schwarzgelben nach der Pause offenbar einen Gang zurück. "Dann war's Mist", zitiert "Ruhr Nachrichten" Marco Reus.

Eine wirkliche Erklärung hatte der 28-Jährige, der erst kurz vorher mit seiner Vertragsverlängerung bis 2023 für strahlende Gesichter in Dortmund sorgte, nicht parat. "Es ist schon seit ein paar Wochen unerklärlich, dass wir verschiedene Halbzeiten spielen." Der BVB habe zunächst "wirklich sehr gut gespielt" und sei "griffig" in den Zweikämpfen gewesen.

"In der zweiten Hälfte haben wir es dann nicht mehr geschafft, für Entlastung zu sorgen", so Reus weiter. Auch die Zuteilung habe nicht mehr gepasst, nachdem Frankfurts Trainer Nico Kovac einige Veränderungen vorgenommen hatte: "Wir müssen da einfach stabiler werden. Wir spielen zu Hause und müssen konsequenter aufs zweite Tor gehen." Allerdings sei Frankfurt auch "keine Mannschaft, die man einfach so überspielt".

Dabei sieht der Nationalspieler kein Problem in der Mentalität beim BVB. "Unser Problem ist im Moment wirklich, dass wir das zweite Tor nicht nachlegen. Wenn wir es tun würden, müssten wir nicht immer bis zur 95. Minute zittern." Dortmund, das mit dem Sieg Rang drei in der Bundesliga festigte, kam erst in der 94. Minute zum Siegtor durch Michy Batshuayi.