EM-Randale: Russischer Hooligan in Haft

Heftige Ausschreitungen bei der EM 2016 in Marseille

Ein russischer Hooligan, der bei den heftigen Ausschreitungen während der Fußball-EM 2016 einen Briten schwer verletzt haben soll, ist am Montag in Marseille in Untersuchungshaft genommen worden. Das bestätigte die örtliche Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur "AFP".

Dem 31-Jährigen, der Ende Februar am Flughafen München von der Bundespolizei festgenommen war und an die französische Justiz ausgeliefert wurde, werden versuchte Tötung und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Dem Verdächtigen drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Die Strafverfolgungsbehörden beschuldigen den Russen, zusammen mit weiteren Randalierern im Vorfeld des Gruppenspiels zwischen Russland und England am 11. Juni 2016 einen 51 Jahre alten britischen Fußballfan angegriffen und schwerst verletzt zu haben.

Das Opfer schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr und erlitt permanente Schädigungen nach dem Angriff mit einem Stuhl.