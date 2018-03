Reus: "Natürlich wollen wir woanders hin"

Marco Reus ist beim BVB eine nicht zu ersetzende Größe

Spätestens mit dieser Unterschrift ist der Mann zum absoluten Publikumsliebling beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund avanciert. Marco Reus verlängerte jüngst seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis 2023, steht damit als einer von wenigen für Kontinuität und Langfristigkeit bei den Schwarz-Gelben.

Im Gespräch mit "goal.com" erläuterte der gebürtige Dortmunder nun erneut, was es mit dem Treueschwur bei der Borussia und seinem neuen Arbeitspapier auf sich hat.

"Letztlich war für mich zweierlei wichtig: Ein Zeichen zu setzen, dass ich mich diesem Klub verbunden fühle und mit ihm noch viel erreichen will. Und ich wollte für mich frühzeitig Klarheit haben, ehe die heiße Phase mit dem Endspurt im Kampf um die Champions-League-Plätze beginnt und dann im Sommer natürlich auch die Weltmeisterschaft in Russland auf dem Programm steht", so der 28-Jährige.

Reus weiß selbst, dass es bei seiner Verlängerung "wahrscheinlich um meinen letzten großen Vertrag" ging, die Entscheidung habe daher relativ viel Zeit in Anspruch genommen.

Nach seiner zehnmonatigen Zwangspause nach einer schweren Knieverletzung zeigte sich Dortmunds Kapitän fest entschlossen, mit dem BVB die gesteckten Saisonziele noch zu erreichen: "Grundsätzlich liegt das Hauptaugenmerk auf der Qualifikation für die Champions League. Das ist unser großes Ziel, das wir erreichen müssen – koste es, was es wolle. Wir gehören in die Königsklasse, aber das müssen wir jetzt auch unter Beweis stellen."

Reus gesteht: "Natürlich wollen wir ganz woanders hin"

Daneben sei es das persönliche Ziel des Offensivmannes, "bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei zu sein". Es wäre die erste WM-Endrunde für Reus, der beim Titelgewinn 2014 ebenfalls verletzungsbedingt nur Zuschauer war.

Die zuletzt aufgekommene Kritik am Spielstil der Dortmunder Borussia unter Cheftrainer Peter Stöger kann der ehemalige Gladbacher derweil nur bedingt nachvollziehen. "Spielerisch stellen wir uns alle etwas anderes vor, das resultiert aus der Historie der vergangenen Jahre. Man muss aber auch sehen, dass jeder Trainer seine eigene Philosophie hat, und die muss er der Mannschaft erst beibringen. Natürlich wollen wir ganz woanders hin. Wir müssen einfach weiter an uns arbeiten. Es ist wichtig, dass wir über 90 Minuten kontinuierlich gut spielen. Das wird kommen, da habe ich keine Zweifel", zeigte sich der BVB-Star zuversichtlich.

Seit seiner Rückkehr in den BVB-Kader im Februar hat Marco Reus bisher fünf Bundesligaspiele für seinen Klub absolviert, in denen er drei Treffer erzielte.