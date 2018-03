FC Bayern ohne Robben nach Istanbul

Arjen Robben fehlt dem FC Bayern in Istanbul

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Besiktas auf vier Stammkräfte verzichten. Auch Arjen Robben zählt überraschend dazu.

Neben den beiden Langzeitverletzten Manuel Neuer und Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern im Rückspiel gegen Besiktas auch der Franzose Corentin Tolisso, der sich im Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV eine schwere Schienbeinprellung zuzog.

Ebenfalls nicht mit im Flieger an den Bosporus wird Arjen Robben sitzen. Der Niederländer fehlt auf der Kaderliste, die der kommende deutsche Meister am frühen Dienstag veröffentlichte. Es handele sich um eine "Vorsichtsmaßnahme", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagvormittag.

Der Niederländer, der am Vortag wie Thomas Müller, Robert Lewandowski, Franck Ribéry und David Alaba ein individuelles Training absolviert hatte, soll wegen eines "zwickenden Nervs" geschont werden.

Die Münchner Ankunft in Istanbul wird gegen 12:40 Uhr erwartet. Nach einem Aufenthalt im Hotel steht um 17:15 Uhr die obligatorische Presskonferenz auf dem Plan. Gegen 18 Uhr beginnt das Abschlusstraining im Stadion.