"Unwürdig! Mittelmaß!" - Lothar ledert gegen den BVB

Lothar Matthäus kann dem BVB in dieser Saison nicht viel abgewinnen

Volle Breitseite vom deutschen Rekord-Nationalspieler: Lothar Matthäus hat sich den zuletzt schwer strauchelnden BVB zur Brust genommen und dem Fußball-Bundesligisten unter anderem mangelnde Qualität attestiert.

In seiner aktuellen Kolumne auf "skysport.de" schoss der Ex-Profi und heutige TV-Experte scharf gegen die Borussia aus Dortmund, die international in der laufenden Spielzeit in seinen Augen "höchstens Mittelmaß" darstellt. So sei der Auftritt des BVB in der Champions League "unwürdig" gewesen, schreibt Matthäus.

In der Europa League sei das Team gegen Bergamo zudem "auch nur mit Glück" weitergekommen: "Verdient sieht anders aus." Trotz der soliden Serie unter Peter Stöger in der Bundesliga (elf Spiele, sechs Siege, fünf Remis) "überzeugt diese Mannschaft einfach nicht", kritisiert Matthäus.

Einzig Marco Reus und Neuzugang Michy Batshuayi machen laut Matthäus Hoffnung: "Der Rest versteckt sich regelmäßig dahinter." Bei den Dortmundern immer noch von der zweiten Kraft zu sprechen, "wäre mächtig übertrieben", urteilt der Rekord-Nationalspieler.

In den Augen Matthäus' ist das Potenzial in der Mannschaft durchaus vorhanden, nur wird es schlicht und ergreifend nicht abgerufen: "Mit den fußballerischen Möglichkeiten, die in dieser Truppe stecken, ist es unerklärlich, wie man sich gegen den Tabellen-Achten der Serie A so schwer tun kann und gegen ein Team aus Österreich vor eigenem Publikum gar verliert."