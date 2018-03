Dank Ex-Bayern-Keeper: Europa droht Torwart-Beben

Pepe Reina steht offenbar vor einem Wechsel zum AC Mailand

Dem europäischen Fußball steht im kommenden Sommer womöglich ein Torwart-Beben bevor. Stein des Anstoßes könnte der Transfer eines ehemaligen Bayern-Keepers sein.

Pepe Reina, zwischen 2014 und 2015 Torhüter des FC Bayern, steht aktuell bei der SSC Neapel unter Vertrag. Im Sommer läuft der Kontrakt des Spaniers jedoch aus - und der gebürtige Madrilene plant offenbar schon seine Zukunft. Nach Informationen der "Daily Mail" soll Reina einen Medizincheck beim AC Mailand absolvieren.

Bei den Rossoneri spielt aber bereits das 19 Jahre alte Top-Talent Gianluigi Donnarumma. Der Stammkeeper der Mailänder gilt als legitimer Nachfolger von Torwart-Legende Gianluigi Buffon. Pepe Reinas möglichen Transfer nach Mailand verstehen einige europäische Top-Klubs laut "Daily Mail" als Hinweis auf einen möglichen Verkauf Donnarumas.

Mourinho schlägt Real die Tür zu

Buffon-Klub Juventus, Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen an dem Italiener interessiert sein. Die Gerüchte, Real forciere einen Kauf des Teenagers, werden zudem durch die Entwicklung im Ringen um Manchester Uniteds Torhüter David de Gea angeheizt.

Der spanische Nationaltorhüter stand bereits 2015 haarscharf vor einem Wechsel nach Madrid. Real hat das Interesse an de Gea nie verloren und will den 27-Jährigen Gerüchten zufolge im Sommer erneut in die spanische Hauptstadt lotsen. United-Trainer José Mourinho verweigerte sich dem Buhlen der Madrilenen jedoch. "Ich denke, er wird bleiben", sagte Mourinho "La Sexta". "Ich weiß nicht, was Real Madrids Absichten sind, aber wenn ich Real wäre, würde ich über einen anderen Spieler nachdenken."

Das Rennen um Europas Top-Keeper scheint eröffnet.