Brasilien will 1:7-Schmach gegen Deutschland tilgen

Die 1:7-Pleite hängt Brasilien ewig nach

Laut Brasiliens Fußball-Nationaltrainer schlägt für die Selecao am 27. März in Berlin bei Weltmeister Deutschland die Stunde der Wahrheit: Revanche für die 1:7-Halbfinaldemütigung bei der Heim-WM vor vier Jahren ist angesagt.

Die Frage nach dem 1:7 kam unausweichlich - und dann auch noch von einem Deutschen. Unangenehm sei es, darüber zu sprechen, gab Tite, gefeierter Ego-Wiederhersteller des brasilianischen Fußballs, mit einem verschmitzten Lächeln zu. Doch dann sprach der Selecao-Trainer Klartext: "So lange es kein neues Duell gegen Deutschland gibt, werden die Sticheleien anhalten."

Geht es nach dem 56-Jährigen, der am Montag seinen Kader für die Revanche des Halbfinal-Debakels bei der WM vor vier Jahren im eigenen Land präsentierte, ist aber am 27. März im Berliner Olympiastadion Schluss damit. "Es wird zu emotionalen Situationen kommen, wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen", sagte der Erfolgscoach voraus.

Nicht anders als WM 2002

Die historische Schmach von Belo Horizonte sei jedoch "ein realer Fakt, an den man sich auf natürliche Weise gewöhnen muss", meinte der Coach weiter. Das sei für seine Mannschaft nicht anders als für die Deutschen nach der 0:2-Pleite im WM-Finale 2002 und den danach lange anhaltenden Frotzeleien von brasilianischer Seite gegen Torwart-Titan Oliver Kahn für den Fehlgriff beim Führungstor durch Ronaldo.

Gleich 25 Spieler nimmt Tite zum Klassiker an die Spree und vier Tage zuvor nach Moskau zum Test gegen WM-Gastgeber Russland mit. Zwei mehr als üblich, weil selbst die Selecao, die unter dem Dunga-Nachfolger durch die südamerikanische Elimintorias stürmte und seit September 2016 in 17 Spielen 13 Siege bei nur einer Niederlage einfuhr, ihre Baustellen hat.

Neymar fehlt erneut

Nur Marcelo, Fernandinho, Paulinho und Willian standen 2014 beim 1:7-Trauma auf dem Platz, Reservist Daniel Alves und der gelbgesperrte Thiago Silva gehörten immerhin zum WM-Aufgebot. Der Rest des momentanen Kaders ist Teil des Neuaufbaus. Superstar Neymar fehlt erneut, damals wegen eines angebrochenen Wirbels, diesmal nach einer OP am Bruch des äußeren Mittelfußknochens im rechten Fuß.

"Natürlich ist er ein Spieler, der den Unterschied ausmacht, ein Top-3-Mann. Aber ein starkes Team macht sich unabhängig vom Einzelnen", bekundete Tite und stellte gleich eine Alternative vor. "Douglas Costa kann auf der linken Seite spielen, er hatte dort bei den Bayern unter Pep Guardiola seine größten Momente. In einer ähnlichen Funktion wie Neymar." Der Ex-Münchner spielt sich bei Juventus Turin in den letzten Wochen wieder in den Vordergrund.

Seitenhieb des DFB auf Twitter

Wie auch Anderson Talisca bei Bayerns Champions-League-Gegner Besiktas Istanbul oder Willian Jose in Spaniens Liga bei Real Sociedad San Sebastian. Mit Taliscas Schusskraft aus der zweiten Reihe und Willian Jose als "echter Neuner" hofft Tite auf Lösungen für den Notfall. Lösungen, die beim 0:0 im vergangenen November gegen die dicht gestaffelten und weit zurückhängenden Engländer fehlten, als die Ideen der Dribbelkünstler Neymar, Philippe Coutinho oder Gabriel Jesus nicht zündeten.

Am liebsten sollen die beiden Neuen schon gegen Deutschland stechen. Damit die Sticheleien, wie das Foto von der Ergebnistafel mit dem 1:7 auf dem englischsprachigen Twitter-Account des Deutschen Fußball-Bundes ein Ende haben. Denn die augenzwinkernde Vermischung des Coundowns bis zum Duell in Berlin vom vergangenen Samstag mit der Erinnerung an Deutschlands Sternstunde und Brasiliens Demütigung haben die brasilianischen Fans dem DFB übel genommen.