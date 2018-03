Can stützt Mertesacker: "Druck ist extrem groß"

Emre Can spürt den hohen Druck als Profi-Fußballer

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can stützt Per Mertesackers Aussagen über die mentale Belastung im Sport.

"Der Druck im Profifußball ist extrem groß. Du musst jeden dritten Tag oder jede Woche liefern, das ist schon extrem", sagte der Mittelfeldspieler des FC Liverpool in der Sendung "Heimspiel!" im "hr-fernsehen" am Montag: "Bei mir ist es jetzt zwar nicht so, dass ich vor Spielen Probleme mit Übelkeit habe. Ich persönlich komme damit gut zurecht." Jeder Spieler aber sei anders, sagte Can.

Auch Marco Russ vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist der Meinung, dass der Druck im Fußball in den vergangenen Jahren zugenommen hat. "Dann kommen natürlich noch die Medien wie Instagram und Facebook dazu, wo Leute anonym ihren Schrott ablassen können und teilweise schon unter die Gürtellinie gehen", sagte der Verteidiger.