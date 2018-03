Tuchel und der FC Bayern: Wann wird's endlich ernst?

Thomas Tuchel ist derzeit vereinslos

Die Spekulationen um ein mögliches Trainer-Engagement von Thomas Tuchel beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München reißen nicht ab - dürften in den kommenden Tagen und Wochen eher noch an Fahrt gewinnen.

Die "Sport Bild" berichtete am Mittwoch erneut über zwei Entscheidungen, die intern längst getroffen worden sind: Erstens: Cheftrainer Jupp Heynckes wird im Sommer unabhängig des Abschneidens in den drei Wettbewerben in den wohlverdienten Ruhestand zurückkehren. Zweitens: Der Heynckes-Nachfolger soll Deutsch sprechen und keine lange Eingewöhnungszeit in München benötigen.

Heynckes selbst, der zuletzt wie die restliche Bayern-Führung auch keine neuerlichen Fragen mehr zur Trainer-Personalie beantworten wollte, sagte gegenüber der Sportzeitung bereits über seinen Nachfolge-Favoriten: "Ich denke, dass Thomas Tuchel die Qualität hat, auch einen FC Bayern zu trainieren." Lob von höchster Stelle also, die die Personalie nicht uninteressanter werden lässt.

Nachdem die Münchner bereits im zurückliegenden Spätsommer Kontakt zum 44-Jährigen aufgenommen hatten und zumindest in Person von Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic zwei starke Befürworter in den Reihen hatte, fanden konkrete Verhandlungen mit dem Ex-Coach der Konkurrenten FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund selbst bislang noch nicht statt.

Interessenten kommen auch aus England

Auch in diesem Frühjahr soll es noch keine tieferen Gespräche zwischen den beiden Seiten gegeben haben. Skeptisch soll dem Fußballlehrer Tuchel weiterhin FCB-Präsident Uli Hoeneß gegenüberstehen, der sich nach "Sport Bild"-Infos bisher noch nicht für ernsthafte Verhandlungen mit dem momentan vereinslosen Coach ausgesprochen haben soll.

Klar scheint hingegen, dass für die Bayern allmählich die Zeit knapp werden könnte. Vor allem aus der englischen Hauptstadt London wird immer wieder großes Interesse an Tuchel kolportiert. Die beiden Schwergewichte FC Chelsea und FC Arsenal laufen beide den eigenen Erwartungen deutlich hinterher und könnten im Sommer mit einem neuen Teammanager den Reset-Knopf drücken. Besonders beim FC Arsenal, wo Trainer-Legende Arsène Wenger nach über zwei Jahrzehnten vor dem Aus zum Saisonende steht, gilt Thomas Tuchel als Wunschkandidat.

Falls der deutsche Branchenprimus den Pokalsieger-Trainer von 2017 wirklich an die Isar holen will, muss sich allmählich etwas tun.