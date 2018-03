Wechselwunsch: Nastasic plant Schalke-Abschied

Verlässt Matija Nastajic (r.) den FC Schalke?

Nach vier Ligasiegen in Folge ist der FC Schalke 04 auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga gestürmt, die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison nimmt immer konkretere Formen an. Das Team, das die Königsblauen dann in der Eliteklasse vertritt, dürfte sich allerdings maßgeblich vom aktuellen unterscheiden.

Der Wechsel von Leistungsträger Leon Goretzka zum FC Bayern München ist bereits in trockenen Tüchern, vieles deutet daraufhin, dass Eigengewächs Max Meyer den Klub im Sommer ebenfalls ablösefrei verlässt. Laut "Sport Bild" liebäugelt nun eine weitere Stütze der Knappen mit einem Abschied. Besonders bitter: Dem FC Schalke wären aufgrund einer Ausstiegsklausel erneut die Hände gebunden.

Laut dem Fachmagazin zieht Matija Nastasic einen Abschied in Richtung Premier League in Betracht. Der Serbe, dessen Vertrag im Sommer 2019 endet, kann S04 nach der Saison demnach für zehn Millionen verlassen.

Ein Fragezeichen steht auch hinter der Schalke-Zukunft von Thilo Kehrer. Der Youngster ist wie Nastasic ebenfalls nur noch bis 2019 an den Revierklub gebunden. Verhandlungen um eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapieres sollen sich schwierig gestalten.

Heidel jagt Schnäppchen-Trio

Laut "Sport Bild" sind Nabil Bentaleb (kam 2016 für 19 Millionen Euro von Tottenham) und Yevhen Konoplyanka (wurde 2017 für 12,5 Millionen Euro fest vom FC Sevilla verpflichtet) zudem unzufrieden mit ihren Einsatzzeiten. Ein Wechsel scheint nicht ausgeschlossen. Das Blatt nennt aber auch die Spieler, mit denen Schalke-Manager Christian Heidel die zu erwartenden Lücken füllen will.

Vom HSV soll Flügelstürmer Nicolai Müller kommen. Den 30-Jährigen, der im Sommer ablösefrei ist, holte Heidel bereits 2011 aus Fürth zum FSV Mainz 05. Ebenfalls 30 und ebenfalls ablösefrei ist das zweite Objekt der Begierde: Werder Bremens Zlatko Junuzovic.

Eine Ablöse zahlen, aber überschaubar tief in die Tasche greifen, müssten die Schalker hingegen für Marko Marin. Der Ex-Nationalspieler, der aktuell sein Geld in Griechenland bei Olympiakos Piräus verdient, könnte für fünf Millionen zum FC Schalke wechseln.