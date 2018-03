Nach Ajax-Zoff: Younes dementiert Neapel-Vertrag

Immer noch ist unklar, wohin der Weg von Amin Younes führt

Nationalspieler Amin Younes hat Gerüchte dementiert, er habe bereits einen Vorvertrag für den kommenden Sommer bei der SSC Neapel unterschrieben.

"In Presseberichten vom heutigen Tage war zu lesen, dass der SSC Neapel davon ausgeht, dass ich ‪ab dem 1. Juli 2018 bei diesem Verein unter Vertrag stehe", zitiert "Sport1" den 24-Jährigen. "Ich möchte hiermit noch einmal klarstellen, dass ich mit dem SSC Neapel über einen Wechsel zur Rückserie der Saison 2017/18 verhandelt habe, mich aber aus privaten Gründen dazu entschieden habe, meinen Vertrag bei Ajax Amsterdam ‪bis zum 30. Juni 2018 zu erfüllen."

Anders als vom Rechtsanwalt der Neapolitaner im Februar behauptet, habe er keinen Kontrakt in Italien abgeschlossen. "Ich habe mit dem SSC Neapel weder einen Vorvertrag unterschrieben, noch einen anderen Vertrag, der mich ‪ab dem 1. Juli 2018 an den SSC Neapel bindet", so Younes. "‪Bis zum 30. Juni 2018 werde ich mich voll auf meinen Verein Ajax Amsterdam konzentrieren."

Ärger um Younes

Mattia Grassani, Anwalt des SSC Neapel, hatte erklärt, der Serie A sei ein von Younes unterzeichneter Vertrag vorgelegt worden. Würde der Angreifer diesen nicht erfüllen, müsse er finanzielle Konsequenzen tragen. Im Winter hatte der Linksaußen mit Neapel über einen Wechsel im Januar verhandelt, war aber im letzten Moment davon abgerückt - wegen besagter familiärer Gründe.

In den vergangenen Tagen sorgte Younes für Aufsehen, indem er seine Einwechslung im Ajax-Spiel gegen Heerenveen verweigerte. Daraufhin schickte Trainer Erik ten Hag seinen Schützling für zwei Wochen in die zweite Mannschaft. Schon seit Beginn der Rückrunde setzte ten Hag kaum noch auf Younes, der deswegen laut Medienberichten gerne nach Deutschland zurückkehren würde. Borussia Mönchengladbach soll an Younes interessiert sein, der 24-Jährige spielte bereits in der Jugend für die Fohlen.