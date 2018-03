Ruthenbeck-Zukunft in Köln weiterhin offen

Ob Stefan Ruthenbeck auch in der kommenden Saison Köln-Trainer ist, ist weiterhin offen

Das große Wunder in Form des Klassenerhalts wird es beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in dieser Saison wohl nicht geben. Sollten die Rheinländer den Gang in die 2. Liga antreten müssen, wird wohl auch eine neue Trainersuche beginnen.

Noch hält der ursprünglich als Interimscoach eingesetzt Stefan Ruthenbeck das Ruder bei den Geißböcken fest in der Hand, dies könnte sich im Fall eines Abstiegs aber ändern. Wie die "SportBild" berichtet, wird der 1. FC Köln das Unternehmen Wiederaufstieg wohl mit einem neuen Trainer in Angriff nehmen.

Es sei unwahrscheinlich, dass Ruthenbeck mit dem "Effzeh" in die 2. Liga geht, schreibt das Blatt. Der Klub möchte stattdessen einen erfahrenen Trainer installieren, um die Rückkehr in die Bundesliga zu realisieren.

Ruthenbeck hätte dann die Option, zurück zur U19-Mannschaft der Kölner zu wechseln und sich weiterhin der Entwicklung und Förderung von Talenten zu widmen. "Wenn er das möchte, kann er zurück", hatte Sportdirektor Armin Veh bereits klargestellt.

Ruthenbeck selbst will das Ende der Spielzeit noch abwarten, bis er eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. "Die Trainerfrage stellt sich momentan nicht. Es hängt auch davon ab, wie die Saison verläuft. Erst danach werden wir entscheiden", erklärte der 45-Jährige.