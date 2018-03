Bartusiak lost Pokal-Halbfinale am Montag aus

Saskia Bartusiak lost das Pokalhalbfinale aus

Die Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal der Frauen am Montag (13 Uhr) wird live im Internet übertragen. Der DFB zeigt die Ziehung der Paarungen bei Facebook, YouTube und DFB-TV.

Losfee ist die frühere DFB-Kapitänin Saskia Bartusiak, ausgelost wird die Vorschlussrunde im Rahmen der Sitzung der Kommission Frauen-Bundesliga.

Am Dienstag waren bereits Turbine Potsdam und Bayern München in die Runde der letzten Vier eingezogen, am Mittwoch folgen die Begegnungen VfL Wolfsburg gegen SC Sand und SGS Essen gegen SC Freiburg. Das Halbfinale findet am 15. April statt, das Endspiel am 19. Mai in Köln.