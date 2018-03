Thiago: "Man spielt bei Bayern, um CL zu gewinnen"

Bayern-Star Thiago will die Champions League gewinnen

Bayern Münchens Mittelfeld-Regisseur Thiago will den Angriff auf die Champions-League-Trophäe starten. In dieser Saison sei die Mannschaft des FC Bayern etwas besser als in den Jahren zuvor.

"Wir sind immer noch eine der drei, vier Mannschaften, die jeder besiegen will", sagte Thiago dem TV-Sender "ESPN" vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Besiktas. Das Hinspiel gewannen die Münchner mit 5:0 und stehen so gut wie sicher im Viertelfinale.

"Die Bundesliga ist natürlich wichtig, der Pokal auch", meinte der 26 Jahre alte Spanier zwar: "Aber man spielt bei Bayern, um die Champions League zu gewinnen." Seit fünf Jahren lechzen die Münchner nach dem sechsten Königsklassen-Triumph ihrer Geschichte.

Thiago lobt Heynckes-Fußball

In den vergangenen Jahren hätten "nur kleine Details" die Bayern auf dem Weg zum Champions-League-Titel aufgehalten, meinte Thiago. Dieses Jahr stehen die Chancen besser. "Wir haben dasselbe Team, aber die Mentalität ist etwas besser", erklärte der ehemalige Barca-Spieler.

Ein Grund dafür könnte Coach Jupp Heynckes sein. "Vielleicht liegt es daran, dass die Leute den Trainer schon kennen und sie wissen genau, was der Trainer will. Diese Kombination macht das Team etwas aggressiver." Unter Heynckes genieße die Mannschaft Freiheiten im Spiel und sei defensiv stabiler geworden.