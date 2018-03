T-Frage beim DFB: Wer folgt auf Horst Hrubesch?

Horst Hrubesch ist vorerst der Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

Horst Hrubesch hilft dem DFB mal wieder als Feuerwehrmann. Während sich der Kult-Trainer auf seinen Interimsjob bei den deutschen Fußballerinnen vorbereitet, wird eifrig über die Nachfolge spekuliert.

Der Feuerwehrmann hatte keine Zeit zu verlieren. Seite an Seite mit Silvia Neid saß Horst Hrubesch auf der Tribüne des Stadions am Brentanobad. Nur wenige Stunden nach seiner Ernennung zum Interimstrainer der deutschen Fußballerinnen verfolgte er den Klassiker zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam.

Der 66-Jährige hilft dem Deutschen Fußball-Bund aus der Patsche - wieder einmal. Diesmal als Übergangslösung nach dem Aus von Bundestrainerin Steffi Jones. Die DFB-Allzweckwaffe geht seinen ersten Job im Frauenbereich völlig unaufgeregt an. "Fußball ist halt Fußball. Und ich spiele Fußball, um zu gewinnen", sagte der Charismatiker, der auch schon bei der enttäuschend verlaufenen EM-Endrunde im vergangenen Sommer Spiele angeschaut hatte.

"Wenn Horst so ist, wie er immer ist, dann ist er genau richtig"

In der Nähe von Neid wurde Hrubesch zuletzt in Rio gesehen. Olympiasilber mit den deutschen Fußballern - das sollte eigentlich sein letzter Einsatz an der Seitenlinie bleiben. Seither half er dem DFB nach Hansi Flicks Abschied erst als Sportdirektor aus, fungierte dann als Berater für Oliver Bierhoff, dem neuen Direktor der Nationalmannschaften.

Nun wird er also am 7. und 10. April bei den Qualifikationsspielen für die WM 2019 gegen Tschechien und in Slowenien die DFB-Frauen betreuen. Mit all seiner Erfahrung und Gelassenheit. "Wenn Horst so ist, wie er immer ist, dann ist er genau richtig", sagte Ulrike Ballweg. Die langjährige Neid-Assistentin und Junioren-Trainerin wird ihn dabei begleiten. Sie ist sich sicher: "Die Nationalspielerinnen können mit dem Ton, den Horst an den Tag legt, umgehen."

Diskussionen um Nachfolge laufen auf Hochtouren

Und so suchte die HSV-Ikone gleich am Dienstagabend den Austausch mit seinen zukünftigen Schützlingen, die gespannt auf die kurze Zusammenarbeit mit dem Kult-Coach sind. "Wir erhoffen uns, dass wir Fehler, die wir gemacht haben, jetzt mit ihm einstellen, einfach befreit Fußball spielen, Spaß haben und erfolgreich sind", sagte die Frankfurterin Kathrin Hendrich nach dem 0:2 (0:2) im Pokal-Viertelfinale gegen Potsdam.

Da der Retter vom Dienst jedoch nur als Zwischenlösung gedacht ist, wird eifrig über die Nachfolge beim zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameisters spekuliert. Der DFB will in Ruhe eine Lösung finden. "Es gab schon Anfragen, das Telefon hat auch geklingelt, wir haben auch schon sehr viel gesprochen in den letzten Tagen", ließ Joti Chatzialexiou in seiner Rolle als Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften wissen.

Voss-Tecklenburg als Kandidatin?

Nach der Absage der erfolgreichen U20-Trainerin Maren Meinert aus privaten Gründen halten sich zwei Namen am hartnäckigsten: Die frühere Nationalspielerin und Bundesliga-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich durch ihre Arbeit mit der Schweizer Nationalmannschaft empfohlen, die sie 2015 zur WM- und zwei Jahre später zur EM-Premiere führte.

Nach "SID"-Informationen liegt dem Schweizer Verband SVF derzeit keine Anfrage vor. Zudem verlängert sich Voss-Tecklenburgs Vertrag bei erfolgreicher Qualifikation bis zur WM 2019 in Frankreich. Die Schweizerinnen führen ihre Quali-Gruppe mit sechs Punkten Vorsprung souverän an.

Comeback von Silvia Neid ausgeschlossen

Immer wieder genannt wird auch Ralf Kellermann. Unter seiner Führung stieg der VfL Wolfsburg zur internationalen Spitzenmannschaft auf, gewann drei Meisterschaften, zweimal die Champions League sowie viermal den DFB-Pokal. Mittlerweile konzentriert er sich beim VfL auf seine Aufgabe als sportlicher Leiter. Gegen ihn spricht aber ein schwerwiegender Punkt: Der 49-Jährige hat nicht die erforderliche Fußballlehrerlizenz.

Womöglich zaubert der DFB aber auch eine ganz andere Lösung aus dem Hut, der Blick gehe auch ins Ausland. "Auf Horst Hrubesch kam keiner, vielleicht haben wir noch eine Überraschung parat, wer weiß", sagte Chatzialexiou. Eines ist jedenfalls sicher: Ein Comeback Neids, die mittlerweile die Frauen-Scoutingabteilung beim DFB leitet, ist ausgeschlossen.