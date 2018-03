Frauen: Wolfsburg im Pokal-Halbfinale

Wolfsburg gewinnt nach einem Doppelpack durch Caroline Hansen

Der VfL Wolfsburg ist weiter auf dem besten Weg seinen Titel im DFB-Pokal erfolgreich zu verteidigen. In der Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich der amtierende deutsche Frauenfußball-Meister im Viertelfinale mit 2:1 (0:0) gegen den SC Sand durch.

Zuvor hatten sich bereits Vizemeister Bayern München und Turbine Potsdam für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Der Bundesligazweite SC Freiburg gastiert am Abend (19.00 Uhr) im letzten Viertelfinale bei der SGS Essen.

Die norwegische Nationalspielerin Caroline Hansen (61./66.) traf innerhalb von fünf Minuten per Doppelpack zum Wolfsburger Sieg. Isabelle Meyer (79.) gelang für die Gäste nur noch der Anschlusstreffer.

Die Münchnerinnen hatten bereits am Dienstag beim 15:0-Erfolg gegen Zweitligist 1. FC Saarbrücken den höchsten Viertelfinalsieg in der Geschichte des DFB-Pokals gefeiert. Potsdam hatte 2:0 beim Rekordsieger 1. FFC Frankfurt gewonnen. Die Auslosung für das Halbfinale (15. April) findet am Montag (13:00 Uhr) statt. Das Finale steigt am 19. Mai in Köln.