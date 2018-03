Stimmen: "Ein bisschen Druck auf dem Trommelfell"

Thomas Müller genoss die Atmosphäre in Istanbul

Mit dem 3:1-Auswärtssieg in Istanbul hat der FC Bayern München seine starke Leistung aus dem Hinspiel bestätigt. Damit zieht der Fußball-Bundesligist ins Viertelfinale der Champions League ein. Den "Hexenkessel vom Bosporus" haben Thomas Müller und Co. letztlich genießen können. Die Stimmen.

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Weiterkommen: "Es war souverän, wenn man beide Spiele sieht. Besiktas hat in der Vorrunde kein einziges Spiel verloren. Daran kann man sehen, dass es eine sehr starke Mannschaft ist. Es ist nicht einfach, hier zu gewinnen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das Glück gehabt, die Tore zu erzielen."

... zu den Gelben Karten: "Vor dem Spiel habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir diszipliniert spielen müssen. Das ist der einzige Wehrmutstropfen heute, dass wir zu viele Gelbe Karten bekommen haben."

... zur Verletzung von Thiago: "Morgen wird ein MRT gemacht, aber ich glaube nicht, dass es so schwerwiegend ist. Er hat einen Schmerz unter Fußsohle verspürt, wir müssen abwarten."

... zur Leistung von Sandro Wagner: "Erst einmal muss ich sagen, dass Sandro Wagner sich überragend eingefügt hat. Er trainiert immer top, ist kämpferisch und läuferisch sehr stark und hat auch schon einige Tore für uns erzielt. Ich freue mich für ihn, dass er heute auch in der Champions League getroffen hat."

Senol Günes (Trainer Besiktas): "Meine Spieler haben hart gekämpft, aber sie hätten auch etwas vorsichtiger sein können. Wir wollen uns nicht mit der Gruppenphase rühmen, als wir ungeschlagen geblieben sind und wir wollen uns auch nicht länger mit diesem Achtelfinale beschäftigen. Wir wollen nächstes Jahr wieder auf dieser Bühne stehen."

Thomas Müller (FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Das Spiel war hektisch, es gab viele Ballverluste auch von unserer Seite. Insgesamt haben wir gut dagegengehalten, aber wir hatten nie Struktur in unserem Spiel. Es war ein ganz komischer 3:1-Auswärtserfolg. Aber wenn man in Istanbul 3:1 gewinnt, dann hat man nicht alles falsch gemacht. Wir freuen uns, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben, jetzt schauen wir in die nächste Runde."

... zur Lautstärke im Vergleich zu anderen Stadien: "Es war schon nochmal ein Stück lauter. Wenn die Pfiffe kamen, war schon ein bisschen Druck auf dem Trommelfell, man konnte dann nicht wirklich gut kommunizieren. Die Atmosphäre war beeindruckend."

Jérôme Boateng (Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wir haben dumme Fehler und dumme Fouls gemacht. Dazu hatten wir zu viele unnötige Ballverluste. Das wissen wir selber, da müssen wir kritisch mit umgehen. Wir müssen uns steigern in der Champions League, weil da kommen noch andere Gegner."

... zur Stimmung in Istanbul: "Die Stimmung war gut und es hat riesen Spaß gemacht, hier zu spielen. Es sind tolle und faire Fans, die ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht haben."

... zur Frage, welche Rolle die Trainerdiskussion in der Mannschaft spiele: "Gar keine, weil wir uns auf die Spiele konzentrieren. Der Trainer lässt gar nichts aufkommen. Er macht eine tolle Arbeit und, wir haben große Ziele zusammen. Die Trainerdiskussion brauchen wir jetzt nicht führen, weil wir sind mitten in der Saison."

Oguzhan Özyakup (Besiktas): "Wir haben die Chance, uns für die nächste Runde zu qualifizieren, im Hinspiel vertan. Dieses Spiel war also nur Formalität. Wir wollen die türkische Liga gewinnen und nächstes Jahr stärker in die Champions League zurückkehren."