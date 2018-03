Jubilar Messi schießt Chelsea aus der Königsklasse

Lionel Messi war einmal mehr der Mann des Abends

Dank eines überragenden Lionel Messi darf der FC Barcelona mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen weiter vom Triple träumen.

Der souveräne Tabellenführer der spanischen Primera División zog nach einem 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den englischen Meister FC Chelsea zum elften Mal in Serie in das Viertelfinale der Champions League ein. Das Hinspiel an der Londoner Stamford Bridge war 1:1 ausgegangen. Zuletzt hatten die Katalanen 2015 das Triple aus spanischer Meisterschaft, Pokalsieg und Champions League gewonnen.

Superstar Messi (3./63.) mit seinen Treffern 99 und 100 in der Königsklasse sowie der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé (20.) schossen Barcelona in die Runde der besten Acht. Die offensiv bemühten, defensiv aber unkonzentrierten Londoner scheiterten dagegen bei den letzten drei Teilnahmen in der Königsklasse jeweils im Achtelfinale.

"Wir wussten, dass sie überragende Spieler haben", sagte Chelseas Marcos Alonso nach der Partie zu "BT Sport": "Man darf ihnen keinen Meter Platz lassen, sonst sind sie erfolgreich. Bei den ersten beiden Gegentoren hatten wir ein wenig Pech, haben dreimal Aluminium getroffen und in beiden Spielen viele Chancen gehabt."

100. Champions-League-Tor für Lionel Messi

Messi, der am Samstag zum dritten Mal Vater geworden war, tunnelte Chelseas Torhüter Thibault Courtois nach nur 128 Sekunden aus spitzem Winkel zum 1:0. Es war das frühste Tor des Argentiniers in der Champions League.

In der Folge überließ Barca Chelsea zunächst die Spielkontrolle, schlug nach einem von Messi überragend eingeleiteten Konter durch Dembélé aber eiskalt zu. Für den 20 Jahre alten Franzosen war es der erste Treffer für die Katalanen. Messi hatte dem ehemaligen Barca-Star Cesc Fabregas im Mittelfeld den Ball abgeluchst und den 105-Millionen-Mann Dembélé perfekt bedient. Nach einer guten Stunde sorgte Messi erneut auf Vorlage von Luis Suárez mit seinem 100. Tor im 123. Champions-League-Spiel für die Entscheidung.

Die Blues, bei denen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand, kamen vor 97.183 Zuschauern im Camp Nou durch den Brasilianer Willian (12.) zu ihrem ersten Abschluss. Kurz vor der Pause traf Alonso (45.+1) per Freistoß den Pfosten.

Rüdiger trifft die Latte

In einer nach dem Seitenwechsel zunächst rasanten Partie vergab Barcas Suárez (47.) die Entscheidung, ehe Dembélé mit einer sehenswerten Grätsche im eigenen Sechzehner vor dem einschussbereiten Alonso (48.) den möglichen Anschlusstreffer verhinderte. Der angeschlagen in die Partie gegangene Barca-Kapitän Andres Iniesta wurde nach 56 Minuten für Paulinho ausgewechselt. Kurz darauf verließ auch der offenbar verletzte Sergio Busquets (61.) den Platz.

Die Blues zeigten einen engagierten Auftritt, vergaben jedoch ihre Chancen, so traf Rüdiger in der 90. Minute nur die Latte. Zudem leisteten sich die Gäste in der Defensive Fehler, die Barcelona eiskalt bestrafte. Die Auslosung der Viertelfinalpartien findet am Freitag (12:00 Uhr) in Nyon statt.