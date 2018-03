Ujah kritisiert Tuchel: "Konnte es nicht verstehen"

Thomas Tuchel (li.) und Anthony Ujah (re.) arbeiteten in Mainz zusammen

Durchwachsenes Zeugnis vom Ex-Spieler: Mainz-Stürmer Anthony Ujah hat seinem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel fehlendes Feingefühl und mangelhafte Kommunikation vorgeworfen.

Die Saison unter Thomas Tuchel (2011/12) in Mainz war für Anthony Ujah offenbar eine prägende. Nur vier Mal beorderte Tuchel den Stürmer damals in die Startelf, nur ein einziges Mal stand der Nigerianer in der Liga über 90 Minuten auf dem Platz.

Entsprechend erinnert sich Ujah im "kicker"-Interview an das schwere Jahr. "Mich hat es sehr beschäftigt: Warum darf ich nicht spielen? Was mache ich falsch? Ich konnte es nicht verstehen. [...] Die Erklärung dafür hat mir gefehlt", monierte Ujah den Umgang Tuchels mit seiner Person. Unter dem aktuellen FSV-Coach Sandro Schwarz sei das anders, betonte der Stürmer.

"Schwarz passt besser zur heutigen Spielergeneration"

Grundsätzlich gibt es zwischen Tuchel und Schwarz laut Ujah kaum Unterschiede. Beide seien "detailversessen und taktisch sehr gut", lobte der 27-Jährige. "Der Unterschied", so Ujah, "liegt in der Kommunikation und im menschlichen Umgang." Hier hat Schwarz in den Augen des Stürmers deutliche Vorzüge.

"Ich glaube, dass Sandros menschliche Seite besser zur heutigen Spielergeneration passt. Er spricht viel mehr mit uns. Gerade mit Spielern, die es ein paar Mal nicht in den Kader geschafft haben", erklärte Ujah: "Das ist enorm wichtig und tut inbesondere den jungen Spielern extrem gut. [...] Ein, zwei Minuten mit dem Trainer sind sehr hilfreich. Sandro nimmt sich diese Zeit."