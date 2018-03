Deutsche mehrheitlich für Videobeweis bei der WM

In der Bundesliga ist der Videobeweis schon fast Gewohnheit

Die Mehrheit der deutschen Fans befürwortet einen Einsatz des Videobeweises bei der Fußball-WM in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts "Civey" für "Sportbuzzer" und "T-Online.de" befürworten 62,2 Prozent der Befragten die Verwendung des umstrittenen technischen Hilfsmittels, das seit Saisonbeginn in der Bundesliga zum Einsatz kommt, bei der Endrunde. Nur 16,3 Prozent sind dagegen.

Das Council des Weltverbandes FIFA wird am Freitag über den Videobeweis-Einsatz entscheiden. Nachdem der International Football Association Board zuletzt den Videobeweis offiziell in die Fußballregeln aufgenommen hat, bestehen kaum Zweifel an einem Votum für das Hilfsmittel.