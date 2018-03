FIFA-Weltrangliste: ÖFB-Team macht einen Platz gut

Das ÖFB-Team verbesserte sich um einen Platz

Österreich verbessert sich in der aktuellen FIFA-Weltrangliste um einen Platz, an der Spitze gibt es keine Veränderungen. Die nächsten Länderspielgegner des ÖFB-Teams liegen weit hinter Rot-Weiß-Rot.

Die österreichische Nationalmannschaft hat in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste einen Platz gutgemacht und liegt nun auf Rang 28. Weltmeister Deutschland führt weiter vor Brasilien und Europameister Portugal. Unter den ersten 20 Teams gab es nur eine Veränderung. Polen verbesserte sich um einen Platz und rückte gleichauf mit Spanien auf den sechsten Rang vor.

Österreichs nächste Länderspielgegner Slowenien und Luxemburg sind auf den Rängen 62 beziehungsweise 83 zu finden. Nach den Tests gegen die Slowenen in Klagenfurt (23. März) und in Luxemburg (27. März) treffen die nicht qualifizierten Österreicher vor der WM auf Russland (30. Mai in Innsbruck) und Deutschland (2. Juni).

WM-Gastgeber Russland scheint in der Weltrangliste nur auf Position 63 auf. Nordirland und Bosnien, im Herbst Gruppengegner des ÖFB-Teams in der neu geschaffenen UEFA Nations League, sind auf den Rängen 24 beziehungswise 41 zu finden. Die nächste FIFA-Weltrangliste erscheint am 12. April.

apa