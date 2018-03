Hoffenheim mit Personalsorgen gegen Gladbach

Lukas Rupp (r.) reiht sich vorübergehend ins Hoffenheimer Lazarett ein

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss am Samstag bei Borussia Mönchengladbach neben dem langzeitverletzten Dennis Geiger wohl auch auf Lukas Rupp verzichten.

Während Mittelfeldspieler Geiger an einer Oberschenkelverletzung laboriert, leidet Rupp an hartnäckigen Wadenproblemen. Das teilte Julian Nagelsmann am Donnerstag mit.

Die Verletzungsprobleme bei den Gladbachern will Nagelsmann derweil nicht an die große Glocke hängen. "Es müssen noch mehr Spieler ausfallen, damit ein schlechter Spieler auf den Platz kommt", sagte der 30-Jährige: "Die erste Elf ist immer noch eine Bundesligamannschaft, die auf Top-Niveau spielen kann."