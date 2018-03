Hamann: "Bayern hat Pochettino kontaktiert"

Mauricio Pochettino ist seit 2014 bei Tottenham im Amt

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat Tottenham-Coach Mauricio Pochettino als möglichen Trainer des FC Bayern München ins Spiel gebracht.

Der 46-Jährige könnte im Sommer die Nachfolge von Jupp Heynckes beim deutschen Rekordmeister antreten. "Ich weiß, dass die Bayern Mauricio Pochettino kontaktiert haben und er eine Option war - und möglicherweise noch ist", so der 44 Jahre alte Hamann in seiner Kolumne bei "skysport.de".

Demnach soll der Argentinier im Sommer Trainer Jupp Heynckes beim deutschen Rekordmeister beerben. Dessen Vertrag beim FC Bayern läuft zum Saisonende aus.

"Dass der Bayern-Trainer Deutsch sprechen soll, mag ein wichtiges Kriterium sein, aber mit Sicherheit nicht das entscheidende. Pep konnte es auch nicht perfekt", argumentierte Hamann: "Sie werden versuchen, den bestmöglichen Trainer zu holen." Für den ehemaligen Liverpool-Spieler wäre dies "der Trainer von Tottenham".

Tuchel? "Glaube nicht an diese Verpflichtung"

Pochettino ist seit 2014 Teammanager in London und ist vertraglich bis 2021 an die Spurs gebunden. Zuvor war er beim FC Southampton und Espanyol Barcelona im Amt.

Neben Mauricio Pochettino wurde auch Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel mit dem souveränen Tabellenführer der Bundesliga zuletzt immer wieder in Verbindung gebracht. "Auch wenn angeblich alles für Thomas Tuchel spricht, glaube ich irgendwie nicht an diese Verpflichtung", zeigte sich Hamann jedoch skeptisch.

Hamann kritisiert Bayern-Zögern

Darüber hinaus fand Dietmar Hamann kritische Worte für die Vorgehensweise des FC Bayern in der weiter ungeklärten Trainer-Frage: "Sie geben meiner Meinung nach bei dieser Diskussion ein ganz schlechtes Bild ab." Noch-Trainer Heynckes müsse sich "Woche für Woche rechtfertigen und Wasserstandsmeldungen zu seiner Zukunft abgeben", so Hamann weiter: "Das ist bizarr und unwürdig."

Außerdem lenke die Diskussion über die Nachfolge "leider von den sportlichen Super-Leistungen ab, die es dank Jupp wieder gibt." Der Ex-Nationalspieler kritisiert: "Solch ein öffentliches Hichhack gibt es bei keinem anderen Fußballverein, wenn es darum geht, einen neuen Trainer zu finden. Dass dies ausgerechnet beim FC Bayern passiert, ist unglaublich."

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Besiktas ausweichend erklärt: "Wir werden uns alle zusammensetzen und die beste Entscheidung für den Klub treffen. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden." Sicher sei bisher nur, dass am 8. Juli ein Trainer an der Seitenlinie stehe.