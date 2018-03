Lille-Anhänger nach Platzsturm in U-Haft

Mehrere Lille-Anhänger stürmten im Ligaspiel den Platz

Nach dem Platzsturm am vergangenen Wochenende im Anschluss an das Erstligaspiel zwischen dem abstiegsbedrohten OSC Lille und HSC Montpellier (1:1) sind zehn Lille-Anhänger in Untersuchungshaft genommen worden. Das erklärte die Staatsanwaltschaft in Lille.

Nach dem Schlusspfiff hatten rund 100 Anhänger das Spielfeld gestürmt und sogar die eigenen Spieler angegriffen. Nach den Auseinandersetzungen auf dem Rasen musste der Kabinentrakt abgesperrt werden, da einige Hooligans auch dorthin gelangen wollten.