Bayerns Bilanz gegen die möglichen CL-Gegner

Jupp Heynckes kann mit dem FC Bayern München das Triple gewinnen

Der FC Bayern fiebert der Auslosung des nächsten Gegners in der Champions League entgegen. Um 12:00 Uhr werden die Viertelfinalpartien am UEFA-Sitz in der Schweiz ermittelt.

Die sieben möglichen Gegner des deutschen Fußball-Rekordmeisters lauten: Titelverteidiger Real Madrid, FC Barcelona und FC Sevilla aus Spanien, Manchester City und FC Liverpool aus England sowie die italienischen Teams Juventus und AS Rom.

"Man soll im Fußball keinen Wunschtraum haben. Einen Wunschgegner habe ich überhaupt nicht. Im Viertelfinale sind nur Topmannschaften", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes zur Auslosung. Nationalspieler Thomas Müller benannte aber immerhin drei Gegner, auf die er nicht unbedingt schon jetzt treffen möchte: "Natürlich ist Manchester City aktuell sehr stark, Barcelona dominiert in Spanien, Real Madrid ist Titelverteidiger. Das sind sicherlich die drei größten Brocken."

Das Viertelfinale wird am 3./4. und 10./11. April ausgetragen.

Die sieben möglichen Bayern-Gegner:

FC BARCELONA: Lionel Messi und sein katalanisches Starensemble stehen zum elften Mal nacheinander im Viertelfinale. Der klare Spitzenreiter der Primera División setzte sich im Achtelfinale gegen Chelsea durch. Im Tor ist DFB-Keeper Marc-André ter Stegen ein starker Rückhalt.

Bilanz (jeweils aus Bayern-Sicht): 6 Siege - 2 Unentschieden - 2 Niederlagen, 18:14 Tore

JUVENTUS: Gegen Tottenham Hotspur spielte Italiens Rekordchampion um Torwartlegende Gigi Buffon seine Routine aus. Der Vorjahresfinalist um den deutschen Weltmeister Sami Khedira qualifizierte sich zum elften Mal für das Viertelfinale.

Bilanz: 5 Siege - 2 Unentschieden - 3 Niederlagen, 17:10 Tore

FC LIVERPOOL: Nach dem Erfolg über Porto steht der FC Liverpool um den deutschen Nationalspieler Emre Can erstmals seit 2009 wieder im Viertelfinale. Ein Wiedersehen der Bayern mit dem ehemaligen BVB-Coach Jürgen Klopp würde dem Duell eine besondere Note geben.

Bilanz: 1 Sieg - 4 Unentschieden - 1 Niederlage, 5:6 Tore

MANCHESTER CITY: Ein Wiedersehen mit Pep Guardiola wäre höchst brisant. Der frühere Bayern-Trainer hat aus Manchester City eine Spitzenmannschaft geformt, die die Premier League beherrscht. Im Team glänzen die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané.

Bilanz: 3 Siege - 0 Unentschieden - 3 Niederlagen, 10:9 Tore

REAL MADRID: Der Rekordsieger schaltete das Multimillionen-Team von Paris Saint-Germain mit zwei Siegen aus. Cristiano Ronaldo, Toni Kroos & Co. streben den dritten Titelgewinn nacheinander an. In Meisterschaft und Pokal ist für die Königlichen nichts mehr drin.

Bilanz: 11 Siege - 2 Unentschieden - 11 Niederlagen, 36:37 Tore

AS ROM: Gute Erinnerungen haben die Bayern an Rom. Das 7:1 aus dem Oktober 2014 ist der höchste Auswärtssieg der Münchner in der Champions League. Gut in Form zeigte sich beim Tabellendritten zuletzt der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko.

Bilanz: 5 Siege - 0 Unentschieden - 1 Niederlage, 17:5 Tore

FC SEVILLA: Überraschend steht das Team des früheren Mainzers und Schalkers Johannes Geis nach dem Erfolg gegen Manchester United in der Runde der letzten Acht. Bereits acht Tore erzielte der 27-jährige Franzose Wissam Ben Yedder.

Bilanz: Noch kein Duell.