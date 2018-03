Trio bewirbt sich mit 23 Austragungsorten für WM 2026

Bei der WM 2026 sollen 60 Spiele in den USA und jeweils zehn in Kanada und Mexiko stattfinden

Die USA, Kanada und Mexiko bewerben sich mit 23 möglichen Austragungsorten um die Fußball-WM 2026. Jeweils drei Städte liegen in Kanada und Mexiko, 17 in den Vereinigten Staaten.

Sollte der Verbund die Endrunde, die erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, am 13. Juni vom FIFA-Kongress zugesprochen bekommen, würde die FIFA im Anschluss 16 WM-Städte auswählen. Einziger Konkurrent ist Marokko.

Während der WM würden Stand heute 60 Spiele in den USA ausgetragen werden, jeweils zehn in Kanada und Mexiko. Die K.o.-Runde würde nur noch in den Staaten stattfinden.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere 23 Weltklasse-Arenen, die 150 bereits existierenden Trainingskomplexe und unser modernes Transportnetzwerk der FIFA helfen können, Einnahme- und Zuschauerrekorde zu erzielen", sagte John Kristick, Direktor der Bewerbung.

Die Bewerberstädte aus den USA, Kanada und Mexiko im Überblick:

Kanada: Edmonton, Montreal, Toronto

Mexiko: Guadalajara, Monterrey, Mexiko-Stadt

USA: Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Washington